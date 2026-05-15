Las uñas estilo francés son el diseño al que toda mujer recurre cuando no sabe qué estilo elegir. Lo anterior, ya que es atemporal y le va bien a la mayoría por ser versátil, pero sobre todo elegante. En esta ocasión traemos para ti el paso a paso de cómo pintarlas en los pies para cualquier ocasión y que luzcan de manera natural, así como los consejos de maquillaje para los ojos caídos y pequeños.

De acuerdo con un artículo del portal Vogue, la pedicura francesa tiene 3 grandes cualidades: son limpias, sanas y brillantes, sin perder ese toque natural que resalta sobre los diferentes diseños. Es uno de los estilos que puedes elegir para lucir unos pies increíbles en la alberca o la playa durante este verano, temporada en la que te puedes aplicar 5 perfumes que son frescos y nada empalagosos.

Cómo pintar las uñas de los pies estilo francés para cualquier ocasión y que luzca natural|Pinterest

Lo mejor de las uñas de los pies al estilo French es que lo puedes hacer tú misma desde la comodidad de la casa, sin acudir al salón de belleza y gastar cientos de pesos, pues solo bastará con comprar algunos productos, si es que no cuentas con ellos.

El paso a paso para pintar las uñas de los pies estilo francés