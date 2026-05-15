Cómo pintar las uñas de los pies estilo francés para cualquier ocasión y que luzca natural
El French es uno de los incondicionales en el mundo de la manicura, pero también se puede replicar en la pedicura para lucir uñas increíbles en este verano
Las uñas estilo francés son el diseño al que toda mujer recurre cuando no sabe qué estilo elegir. Lo anterior, ya que es atemporal y le va bien a la mayoría por ser versátil, pero sobre todo elegante. En esta ocasión traemos para ti el paso a paso de cómo pintarlas en los pies para cualquier ocasión y que luzcan de manera natural, así como los consejos de maquillaje para los ojos caídos y pequeños.
De acuerdo con un artículo del portal Vogue, la pedicura francesa tiene 3 grandes cualidades: son limpias, sanas y brillantes, sin perder ese toque natural que resalta sobre los diferentes diseños. Es uno de los estilos que puedes elegir para lucir unos pies increíbles en la alberca o la playa durante este verano, temporada en la que te puedes aplicar 5 perfumes que son frescos y nada empalagosos.
Lo mejor de las uñas de los pies al estilo French es que lo puedes hacer tú misma desde la comodidad de la casa, sin acudir al salón de belleza y gastar cientos de pesos, pues solo bastará con comprar algunos productos, si es que no cuentas con ellos.
El paso a paso para pintar las uñas de los pies estilo francés
- Preparación: Antes de poner manos a la obra, debes tener bien cortadas las uñas de los pies, pues eso lo hará ver limpio y elegante.
- Pintar: Puedes optar por la línea blanca tradicional o estar a la moda en este verano 2026 al jugar con la paleta de los tonos pastel y así hacer un french multicolor.
- Sellador: El cuerpo de la uña va con el color natural, pero para sellarlo y tener un acabado brillante, puedes usar barniz o esmalte transparente.
- Cuidados: Para que luzcas unos pies increíbles en este verano, no solo consiste en tener un buen diseño de uñas, sino en cuidarlos con aceites y cremas, para así darles un aspecto suave y sano.