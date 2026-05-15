Cómo maquillar los ojos a partir de los 30 años para evitar las arrugas

El maquillaje cuenta con diversas técnicas que ayudan a ocultar imperfecciones como así también para resaltar los atributos de tu rostro. En este caso si ya tienes algunas arrugas, puedes ocultarlas rápidamente.

Para maquillar los ojos a partir de los 30 años y evitar que se marquen las arrugas, el secreto principal es minimizar el uso de productos en polvo y priorizar la hidratación extrema. El maquillaje no elimina los pliegues reales, pero aplicar texturas ligeras y técnicas de luz correctas evita que el producto se cuartee y sume años a la mirada

¿Cómo maquillar los ojos para ocultar arrugas?

Preparación obligatoria de la piel

Contorno de ojos hidrante: Aplica un sérum o crema específica para el contorno de ojos antes de cualquier cosmético. Esto rellena temporalmente las líneas finas por deshidratación.

Masaje absorbente: Extiende el producto con toques suaves usando el dedo anular para estimular la zona sin estirar la piel.

Corrección sin exceso

Fórmulas fluidas: Reemplaza los correctores densos o en barra por correctores líquidos e hidratantes.

Menos es más: Coloca una cantidad mínima de producto justo en la zona del hundimiento de la ojera o bolsa, no sobre las patas de gallo.

Sellar sin resecar: Evita los polvos compactos pesados. Si necesitas sellar para que no se mueva el producto, usa una cantidad mínima de polvo traslúcido suelto aplicado con una brocha suave de pelo abierto.

Debes evitar los errores frecuentes.|Canva

Selección de sombras y texturas

Acabados mate: Las sombras satinadas, brillantes o con purpurina reflejan la luz y hacen que cualquier textura o arruga en el párpado resalte el doble. Usa texturas mate.

Tonos naturales y cálidos: Opta por colores tierra, café, caramelo, bronce o terracota. Dan profundidad y rejuvenecen la mirada sin endurecer las facciones como lo hace el negro puro.

Delineado y pestañas para efecto "Lifting"

Delineados ahumados: Los delineadores líquidos muy definidos se cuartean fácilmente si hay pliegues en el párpado. Es mejor usar un lápiz cremoso o sombra oscura y difuminar los bordes hacia arriba y afuera.

Línea de agua clara: Aplica un toque de lápiz beige o blanco en la línea de agua o en el lagrimal para abrir, iluminar y refrescar la mirada de inmediato.