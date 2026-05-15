Cómo maquillar las cejas después del microblading

Cuando una persona se somete al microblading, no debe maquillar las cejas durante los primero 10 a 14 días posteriores. Es importante para que el tratamiento funcione correctamente.

Aplicar cosméticos sobre la piel abierta o en proceso de descamación puede provocar infecciones graves, alterar la fijación del pigmento o arruinar por completo el diseño. Una vez superada la fase crítica de cicatrización inicial y tras la caída natural de las costras, puedes proceder siguiendo pautas específicas para proteger tu inversión.

¿Cómo se den maquillar las cejas tras un microblading?

Primero es importante tener en cuenta lo siguiente:

Días 1 al 14: Prohibición absoluta de maquillaje, cremas comunes y pomadas no recomendadas en la zona de las cejas.

Día 15 en adelante: Puedes comenzar a usar maquillaje si la piel cerró completamente y no hay heridas abiertas.

Fase de atenuación (Días 9-14): El pigmento puede parecer opaco o desaparecido debido a la regeneración celular. Si necesitas rellenar huecos transitorios en esta etapa, usa exclusivamente sombras en polvo aplicadas con extrema suavidad.

Post-Retoque: Si te realizas la sesión de retoque (habitual a las 4-8 semanas), debes reiniciar el conteo y esperar otros 14 días sin maquillaje.

Productos recomendados y técnicas de aplicación

Cuando tu piel esté sana, el objetivo del maquillaje será complementar el microblading, unificar tonos o disimular la decoloración natural de los vellos reales:

Sombras para cejas: Son la opción más segura y natural. Se adhieren de forma superficial sin necesidad de ejercer presión. Utiliza un pincel sesgado limpio para depositar el polvo suavemente sobre los espacios vacíos.

Geles fijadores transparentes o con color: Ideales para peinar y mantener en su sitio tus vellos naturales, logrando un efecto laminado integrado con el microblading.

Lápices de punta ultrafina: Úsalos únicamente si tienen fórmulas cremosas y suaves. Traza líneas imitando vellos de forma ligera para no restregar ni lastimar la dermis sensible.

Por otro lado, tienes que tener en cuenta las cosas que no debes usar: