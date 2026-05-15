Los ojos caídos son una señal de envejecimiento, por lo que muchas mujeres deciden someterse a procesos estéticos para que se vean grandes o abiertos. Una de las opciones es saber cómo maquillar correctamente esa zona de la cara, pero que a la misma vez luzca natural. Por ello, traemos para ti el paso a paso para que logres tener una mirada de impacto. Así puedes usar los aretes a partir de los 50 años para lucir más hermosa.

El saber cómo maquillarte hará que tus ojos se vean más grandes, aun si los tuyos son pequeños de nacimiento. Con ello, lograrás dar una imagen de impacto y atractivo, pero sobre todo lucirás más joven de lo normal, pues esa es la cualidad y el objetivo de este artículo. Así puedes maquillar las cejas con sombra y que queden naturales: paso a paso.

Cómo maquillar los ojos caídos y pequeños para que luzcan naturales: paso a paso|Pinterest

El paso a paso para maquillar los ojos caídos y pequeños

Base: El aplicar una base de maquillaje evitará que tus ojos se vean cansados. Aplicar corrector: Para ello debes elegir un buen corrector. Entre las opciones, puedes probar un líquido, a fin de que disimule las ojeras. Sombras sencillas: Hay que evitar a toda costa utilizar combinaciones de colores para las sombras, pues una sencilla hará la diferencia. Uno de los mejores tonos es el nude. Acabado mate: Este efecto es el mejor de todo para los ojos caídos. Puedes aplicar algo de brillo, pero solo en el lagrimal. Delineado: Dibuja la línea cat eye sencilla para así disimular los ojos caídos.

Tiempo estimado para el maquillaje

El maquillarse para evitar tener los ojos caídos o chicos lleva un buen tiempo, por lo que deberás tomar tus horas para así evitar llegar tarde al trabajo o a una reunión. Podrás lograrlo en un corto periodo, que es entre 10 y 15 minutos, pero si deseas tener una mirada de impacto, eso tardará.

De acuerdo con la IA, un promedio estimado para maquillarte es de aproximadamente 20 minutos, ya que hay que difuminar las sombras, corregir el delineado y crear el efecto lifting en la mirada, para así hacer que tus ojos se vean más grandes.