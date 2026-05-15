7 tonos de sombras oscuras para usar a diario

En el mundo de los productos de maquillaje nos encontramos con diferentes colores, texturas, brillos, etc. Uno de los tonos que no son muy elegidos para la vida diaria son las sombras oscuras porque pueden resultar saturador.

Para usar sombras oscuras a diario sin saturar tu mirada, la clave es elegir tonos con subtonos neutros o tierra, los cuales aportan profundidad profunda pero de forma sofisticada y sutil.

¿Cuáles son las sombras de tonos oscuros para usar rutinariamente?

Los 7 mejores tonos oscuros para el día a día son:

Marrón Espresso (Mate): El sustituto ideal del negro. Aporta una profundidad intensa en la cuenca externa o sirve como un delineado difuminado muy natural.

Marrón Taupe o Topo: Un color híbrido entre gris y marrón. Su neutralidad es perfecta para marcar la cuenca del ojo de manera elegante y discreta.

Gris Antracita o Grafito: Menos rígido que el negro puro. Este tono ceniza oscuro enmarca las pestañas de forma suave, ideal para un estilo ejecutivo de oficina.

Bronce Profundo (Satinado): Aporta una sutil luminosidad cálida. Al reflejar la luz del sol, suaviza la oscuridad y despierta los ojos cansados.

Verde Oliva Oscuro: Un tono tierra sumamente elegante. Funciona de maravilla en ojos cafés y funciona casi como un tono neutro alternativo.

Ciruela o Berenjena: Un morado oscuro que resalta el color natural de los ojos claros y oscuros. Sustituye al marrón con un toque de color misterioso.

Cobre Quemado: Un tono rojizo u anaranjado oscuro. Aporta calidez inmediata al párpado y resalta las miradas en pieles morenas o bronceadas.

Tips de aplicación diaria para tonos oscuros

Para que estos colores te queden bien difuminados debes tener en cuenta los siguientes elementos:

Usa brochas abiertas: Las brochas esponjosas difuminan mejor el pigmento y evitan líneas duras o manchas pesadas.

Aplica de menos a más: Descarga el exceso de producto de tu brocha antes de tocar el párpado para controlar la intensidad.

Combina con un corrector luminoso: Los colores oscuros pueden acentuar las ojeras si no unificas bien la zona antes de maquillar.