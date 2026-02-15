Reciclar ropa dejó de ser sólo una moda “eco” para convertirse en una forma inteligente de expresar tu estilo y cuidar el planeta al mismo tiempo. Cuando se trata de joggers o pants de sudadera que ya no usas, la tela suave, el elástico y el corte relajado son el combo perfecto para hackearlos y darles un segundo uso funcional y estiloso.

En redes sociales hay miles de ejemplos de personas que convierten sus joggers en faldas, sets completos, accesorios e incluso ropa para sus mascotas, demostrando que no necesitas ser experta en costura para lograr resultados que parecen de diseñador. En TikTok, por ejemplo, la etiqueta #thriftflip agrupa casi 300 mil videos que inspiran a reciclar en lugar de comprar de nuevo.

Antes de guardar ese pants al fondo del clóset o tirarlo, mejor piensa en cuántas vidas extra puede tener si usas de manera creativa unas tijeras, un poco de hilo y tu imaginación. Estas son 7 ideas para reciclar un pants que ya no usas y darle un segundo uso:

1. De joggers a falda cómoda o “sweatskirt”

Una de las formas más populares de reciclar joggers es convertirlos en falda, desde mini coqueta hasta midi relajada. En YouTube, el canal de la creadora Xiao Willow muestra cómo transformar pants en faldas suaves y casuales aprovechando la pretina original.

2. Set dos piezas con tu mismo pants

Si quieres un cambio más dramático al reciclar, puedes convertir tus joggers en un set coordinado de top + falda o top + short. El canal trashnfashn tiene el tutorial donde con un solo pants crea una falda y un top asimétrico muy de streetwear.

3. Joggers convertidos en bolero o shrug

Si tu objetivo al reciclar es tener algo que puedas usar encima de tops o vestidos, un bolero es una gran opción. Para hacerlo, solo debes disponer de una pierna del pants para hacer una pieza corta, aprovechando el puño como terminación en la muñeca. Visualmente, es como una pieza tipo manga larga que abraza hombros y brazos, perfecta para darle un giro más fashion a looks básicos.

4. Accesorios cozy: guantes, scrunchies y calentadores

En la red social Reddit, hay un subreddit r/sewing donde usuarias como CremeBerlinoise recomiendan usar partes de los pants para hacer scrunchies, bandas para el cabello y pequeñas piezas abrigadoras como snoods y booties, así como calentadores que puedes sacar de las piernas del jogger.

Ideas para reciclar un pants que ya no usas y darle un segundo uso. Crédito: Pinterest

5. Cojines, relleno y fundas para casa

En el mismo hilo de Reddit sobre nuevos usos para los viejos pants de algodón, la usuaria Steffinni sugiere cortarlos en pedazos para usarlos como relleno o “batting” en cojines pequeños. Otros comentarios mencionan transformar el pantalón en body pillows, cestas de tela o bolsas con cordón.

Ideas para reciclar un pants que ya no usas y darle un segundo uso. Crédito: Pinterest

6. Bolsa tote o porta tapete de yoga

Una bolsa tote es un proyecto perfecto para darle nueva vida a los pants. En YouTube, el canal BlueprintDIY enseña cómo hacer un diseño que se puede replicar fácilmente con joggers.

7. Ropa para mascota con una pierna del pants

Si tienes perro o gato, reciclar tu pants para hacer un suéter para mascota es una tierna idea porque las telas son ideales para los animales por su elasticidad y suavidad.. Para esto basta con usar una sola pierna del pants para hacer un suéter: se marcan las aperturas para patas, se ajusta el cuello y se aprovecha el puño como borde cómodo.

Antes de empezar a reciclar, recuerda revisar a detalle en qué estado está tu pants: si sólo está flojo de la cintura, tal vez puedes ajustar el elástico y seguirlo usando; si tiene hoyos localizados, tal vez un proyecto de reparación con parches es suficiente; si está muy gastado, mejor destinarlo a relleno o accesorios pequeños como los que mencionamos.