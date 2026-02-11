7 ideas para reciclar zapatos viejos que tengas guardados: dales una segunda vida

Reciclar zapatos viejos se ha convertido en una tendencia imparable en el mundo del lifestyle sostenible, impulsada por influencers y celebridades que promueven el "upcycling" para combatir la contaminación de la industria de la moda reduciendo los residuos tóxicos como plásticos y metales pesados que tardan décadas en descomponerse.

Los amantes del DIY (siglas en inglés de "hazlo tu mismo") pueden poner manos a la obra con proyectos de manualidades ecológicas y reutilización creativa que les permite aportar a la moda circular que está en auge en 2026. Estas son las 7 mejores ideas para reciclar zapatos viejos y darles una segunda vida llena de estilo.

1. Pinta y decora para darles nueva vida

Este tip aplica sobre todo para zapatos de color claro, como sneakers o zapatos de tacón que pierden su brillo o lucen el efecto del paso de los años. En estos casos se puede cambiar el color y con ello hacer que duren un poco más.

Para hacerlo, limpia los zapatos con alcohol y aplica pintura para piel en capas finas de colores vibrantes, como flores amarillas y verdes con pincel fino.

2. Fórralos para cambiar el aspecto

Si tienes algunas zapatillas que ya no te gusten o el color ya no luzca como antes, puedes usar tela de algodón o encaje para forrar la superficie usando pegamento, para poder darles una segunda vida para complementar un look actualizado.

Una alternativa que puedes probar es utilizar botones de colores para agregar un estilo más divertido e ideal para romper con la formalidad en algunas citas casuales.

Con este tip puedes darle un look más divertido a tus zapatos formales. Crédito: Pinterest

3. Haz macetas colgantes

Ya sea que tengas algunas botas o las famosas sandalias Crocs, puedes crear recipientes para plantas si las llenas de tierra y siembras algunos retoños o suculentas pequeñas.

Las crocs que ya no uses, pueden ser el nuevo hogar de tus plantas favoritas. Crédito: Pinterest

Podrás colgarlas en la pared o simplemente elegir un buen rincón en el patio; sea cual sea tu opción, estamos seguros que será un sitio que llame la atención de tus visitas.

4. Conviértelos en lámparas rústicas

Todos tenemos un par de botas del cual no queremos deshacernos. Pero, ¿qué tal convertirlas en curiosas lámparas para tu sala o biblioteca? Basta con un cableado simple y algunas luces LED para tener tu nuevo objeto favorito que lucirá todo su esplendor para noches acogedoras.

Las botas son ideales como base de lámpara. Crédito: Pinterest

5. Crea una guirnalda para tu puerta

Si tienes más de un par de sandalias viejas, puedes unirlas con un hilo grueso o con cuerda, pinta o decora a tu gusto para dar un toque colorido y veraniego a la entrada de tu casa.

Las sandalias viejas pueden convertirse en una decoración de puerta. Crédito: Pinterest

6. De botas a comedero para aves

Sin muchas modificaciones necesarias, las botas anchas pueden convertirse fácilmente en comedero o nido para las aves.

Si agregas un techo sobre la bota, hay más probabilidades que las aves lo usen como nido. Crédito: Pinterest

7. Echa a volar tu imaginación

Con las diferentes formas de los zapatos, se pueden armar nuevas figuras que adornen el jardín o un rincón olvidado de la casa.

Con un poco de imaginación, podrás crear objetos insólitos para adornar tu espacio. Crédito: Pinterest

Recuerda que, sea cual sea tu proyecto para reciclar zapatos viejos, siempre debes limpiarlos cuidadosamente antes de manipularlos y, si identificas que el calzado ya tiene moho o daños químicos graves, mejor deséchalos adecuadamente en el depósito de basura.

