7 ideas para reemplazar la campana de la estufa en tu cocina por opciones más aesthetic

Si quieres remodelar tu cocina, pero no tienes mucho presupuesto , puedes hacer pequeños cambios que logran grandes resultados, como reemplazar la campana de la estufa (o incluso instalar uno) por opciones más modernas. Este detalle suele pasar desapercibido, pero si eliges bien el diseño, puedes transformar por completo el espacio y lograr un estilo aesthetic. Aquí te dejamos 7 ideas que pueden inspirarte en tu próxima remodelación.

Las campanas extractoras (o traga humo) son indispensables en cualquier cocina para absorber la grasa, pero también representan una gran oportunidad para darle un toque moderno al ambiente, según Revista Interiores. Por eso, uno de los consejos clave para elegir la adecuada es considerar el diseño, la forma y el volumen, ya que estos elementos pueden marcar toda la diferencia.

Las ideas para reemplazar el traga humo de la cocina