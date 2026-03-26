7 ideas para reemplazar la campana de la estufa en tu cocina por opciones más aesthetic
No te preocupes si no tienes mucho presupuesto para una remodelación, este detalle cambiará mucho su estilo
Si quieres remodelar tu cocina, pero no tienes mucho presupuesto, puedes hacer pequeños cambios que logran grandes resultados, como reemplazar la campana de la estufa (o incluso instalar uno) por opciones más modernas. Este detalle suele pasar desapercibido, pero si eliges bien el diseño, puedes transformar por completo el espacio y lograr un estilo aesthetic. Aquí te dejamos 7 ideas que pueden inspirarte en tu próxima remodelación.
Las campanas extractoras (o traga humo) son indispensables en cualquier cocina para absorber la grasa, pero también representan una gran oportunidad para darle un toque moderno al ambiente, según Revista Interiores. Por eso, uno de los consejos clave para elegir la adecuada es considerar el diseño, la forma y el volumen, ya que estos elementos pueden marcar toda la diferencia.
Las ideas para reemplazar el traga humo de la cocina
- Campana oculta dentro de un mueble: En lugar de ver la campana, se esconde dentro de un gabinete. Imagina un mueble igual a los demás de tu cocina, pero dentro lleva el extractor. Desde afuera solo ves una línea limpia y uniforme. Todo luce ordenado, minimalista y sin “ruido visual”.
- Campana tipo caja de madera: Se cubre la campana con una estructura de madera. Es como una caja rectangular o tipo chimenea hecha de madera clara, oscura o pintada, que baja desde el techo hasta la estufa. Da un estilo cálido, tipo Pinterest o cocina moderna-rústica.
- Campana de yeso integrada a la pared: Se construye directamente en la pared, como si fuera parte de la casa. Una estructura lisa (de yeso o cemento) que sobresale ligeramente y dentro lleva el extractor. Parece arquitectura, no un electrodoméstico. Muy elegante y limpia.
- Extractor de encimera (downdraft): En vez de estar arriba, el extractor sale desde la estufa o la barra. Cuando cocinas, una pieza se levanta desde la superficie y absorbe el humo hacia abajo. Cuando no se usa, desaparece. No hay nada arriba. Se ve ultra moderno y minimalista.
- Campana tipo lámpara decorativa: Una campana que parece una lámpara colgante. Tiene forma redonda, ovalada o escultórica y cuelga del techo como si fuera iluminación. Se convierte en el punto focal de la cocina, como una pieza de diseño.
- Campana de metal con diseño moderno: Se elige una campana visible, pero con un diseño bonito. Acabados en negro mate, dorado, cobre o acero con formas simples y elegantes. En lugar de esconderla, la haces parte del diseño, como un accesorio de lujo.
- Repisa con extractor oculto: Una mezcla entre decoración y funcionalidad. Colocas una repisa (para plantas, frascos o decoración) y debajo se integra un extractor delgado. Se siente más como decoración que como electrodoméstico.