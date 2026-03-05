Antes y después: 7 ideas para remodelar una casa de Infonavit y que se vea cara

La gran mayoría de construcciones del Infonavit vienen ya con acabados sencillos y una distribución de espacios muy básica. Sin embargo, esto no significa que no puedan verse más acogedoras y sofisticadas, ya que al remodelar una casa pequeña es posible darle un aire de lujo sin tener que gastar tanto dinero, sino que únicamente basta con agregar los detalles de diseños necesarios para tener resultados espectaculares.

¿Cómo remodelar una casa de Infonavit? 7 opciones que no son caras y parecen de lujo