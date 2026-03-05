Antes y después: 7 ideas para remodelar una casa de Infonavit y que se vea cara
Si estás pensando en remodelar tu casa para que se vea elegante, pero no sabes muy bien dónde empezar, estas opciones podrían convencerte y no son tan caras.
La gran mayoría de construcciones del Infonavit vienen ya con acabados sencillos y una distribución de espacios muy básica. Sin embargo, esto no significa que no puedan verse más acogedoras y sofisticadas, ya que al remodelar una casa pequeña es posible darle un aire de lujo sin tener que gastar tanto dinero, sino que únicamente basta con agregar los detalles de diseños necesarios para tener resultados espectaculares.
¿Cómo remodelar una casa de Infonavit? 7 opciones que no son caras y parecen de lujo
- Pinta las paredes en tonos claros. El color que predomina en los muros de un hogar sí importa, así que si quieres algo que dé la sensación de "ser caro", prueba pintando las paredes con tonalidades sutiles como el champán y el marfil.
- Cambia el piso por materiales que se vean elegantes. Aunque no lo creas, el piso de una casa es de lo más importante al momento de remodelar. Quita el de cemento clásico y apuesta por materiales como losetas de cerámica o tablas de madera flotantes.
- Integra los espacios para que tu casa se vea más grande al remodelar. Contrario a lo que muchos creen, usar una misma habitación para poner la sala y el comedor no se ve mal cuando se hace de la manera correcta. Elige muebles que combinen entre sí y hasta parecerá es más grande.
- Invierte en las puertas. Al momento de comprar una casa del Infonavit, se entregan con detalles prefabricados que no siempre son compatibles con una decoración elegante. Así que al remodelar tu casa, invierte en cambiar las puertas y manijas por algo de mejor calidad.
- Cambia la iluminación. Las luces que tengas en tu hogar influyen muchísimo en cómo se ve un espacio, así que lo mejor es sustituir los focos básicos por lámparas con luz cálida y tiras tipo LED.
- No te olvides del baño al remodelar tu casa. Muchas personas creen que no tiene sentido mejorar la parte del baño porque no está expuesta, pero en realidad esto forma parte de los pequeños detalles que transforman por completo una construcción. Agrega un espejo grande, luz intensa y repisas flotantes.
- No te excedas con la decoración. No siempre es bueno saturar los espacios porque se produce ruido visual. Por lo que si quieres que al remodelar tu casa del Infonavit todo parezca caro, lo ideal es tener cuadros, plantas y adornos distribuidos estratégicamente.