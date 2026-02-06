7 ideas para reciclar tu cepillo de dientes, esto puedes hacer si vas a desechar el tuyo

Los cepillos de dientes deben de tirarse a la basura cada tres meses, pero si no quieres estar contribuyendo a las toneladas de plásticos que llegan a los desechos, te presentamos 7 ideas para que los recicles o les des una segunda vida.

Las mejores ideas para darle una segunda vida a tu cepillo de dientes

1: Cepillo de limpieza: Si eres de esas personas a las que les encanta tener todo limpio y no dejar ni un solo rincón sin limpiar, reutilizar tu cepillo de dientes para llegar a rincones difíciles es una de las opciones más llamativas para reciclarlo, podrías dejar impecables los bordes del lavabo, la estufa o las odiadas juntas de los azulejos.



2: Cepillo para limpiar joyería: Otra idea atractiva para que le des otra vida a tu cepillo de dientes es que lo utilices para limpiar tus anillos, cadenas o aretes, las cerdas suelen ser perfectas para limpiar a detalle, y además al ser especiales para no dañar el esmalte de tus dientes tienen menos posibilidad de rayar tu joyería.



3: Cepillo para calzado: Las suelas y las costuras de tus tenis o zapatos te agradecerán el uso de tu cepillo de dientes para su limpieza, pues de la misma forma que con la joyería, los cepillos de este estilo tienen las cerdas perfectas para remover suciedad de telas sin dañarlas.



4: Cepillo para baby hairs: Ojito, esta opción solo puede hacerse si tu cepillo de dientes está en buen estado y limpio, pues puedes utilizarlo para fijar los baby hairs con gel o incluso para ayudarte a peinar tus cejas.



5: Cepillo para limpiar peines y brochas: Las brochas son un accesorio para el maquillaje que deben cuidarse con suma atención, y los cepillos de dientes pueden funcionar perfecto si lo que quieres hacer es quitarle restos de maquillaje, polvo o incluso hasta cabello acumulado.



6: Cepillo para manualidades: No todo es limpieza, pues también los cepillos de dientes pueden ser perfectos para dar textura a ciertas pinturas, o utilizándolos como aplicadores de pegamento, así evitas mancharte en los trabajos de DIY.



7: Cepillo para jardinería: Debido a su tamaño los cepillos de dientes suelen ser perfectos para quitar la tierra que se ha quedado adherida a tus macetas, incluso para darles una limpiadita del polvo a las hojas o limpiar las raíces sin dañarlas.

¿Qué debo hacer antes de reciclar mi cepillo de dientes?

Antes de que recicles o reutilices tu cepillo de dientes tienes que limpiarlo: puedes utilizar el jabón de manos y utilizarlo para frotar las cerdas, después debes desinfectarlo de manera adecuada, lo ideal es que lo sumerjas alrededor de 20 minutos en agua caliente con vinagre o bicarbonato. Y algo importante: debes dejarlo secar al aire libre, no lo dejes guardado en un lugar hasta que esté completamente seco.