Manualidades de los Escandalosos: Ideas para hacer figuras de pasta francesa de Pardo, Panda y Polar (paso a paso)
¡Aprende a hacer figuras de pasta francesa de Escandalosos de manera fácil y rápida!
Una de las caricaturas más populares de los últimos años sin duda alguna son Escandalosos, la historia de los tres osos, Pardo, Panda y Polar viven una gran cantidad de aventuras que les obligan a trabajar juntos pues cada uno tiene una personalidad distinta y estos se complementan a la perfección.
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En esta nota te explicaremos cómo podrás hacer figuras de pasta francesa de los personajes de Escandalosos fáciles y sencillas para que los más chicos de la casa tengan sus juguetes, además de que son ideales para hacer como recuerdos en fiestas y demás eventos.
¿Cómo hacer figuras de pasta francesa de Escandalosos?
- Para hacer figuras de Escandalosos en pasta francesa, es importante que estés familiarizado con la forma básica de estas figuras, que son los óvalos y las bases planas, pues los tres osos comparten la misma figura anatómica simple, lo que en verdad hace la diferencia es el color, donde recae la diferencia entre estos.
- Cuerpo Principal: Deberás de amasar una porción de pasta francesa en forma de esfera lo más lisa que puedas y definir el frente y alto porque sus cabezas están unidas al cuerpo.
- Extremidades: Posteriormente, deberás de encargarte de las patas iguales, las que deberás de ir guiando de acuerdo a la composición del cuerpo y detallar con un gancho u objeto pequeño la parte de las garras de sus patas.
- Detalles de la cabeza: Las pequeñas orejas, nariz y boca son uno de los detalles más pequeños pero significantes de estas figuras, por lo que te recomendamos ser detallado y paciente en este último paso.
- Recuerda que lo que diferencia a cada uno son los colores, por lo que Pardo es color café; Panda, blanco con negro y finalemte polar es Blanco con unos pequeños detalles en gris.
¿Por qué es tan popular la caricatura de Escandalosos?
A más de 10 años de su estreno, Escandalosos se ha vuelto una de las caricaturas que han marcado época dentro de las niñas y niños, pues su humor suave con el estilo urbano que les exige tratar de encajar constantemente nos da capítulos donde un problema les hace buscar la manera de apoyarse y juntos salir de escenarios caóticos.
El diseño de los personajes tanto visual como de narrativa los hace una opción interesante, demostrando la multiculturalidad e importancia de las personalidad de cada uno por lo que hay niños que se identifican a su manera con Polar, Pardo o Panda.