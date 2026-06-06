Manualidades de los Escandalosos: Ideas para hacer figuras de pasta francesa de Pardo, Panda y Polar (paso a paso)

Una de las caricaturas más populares de los últimos años sin duda alguna son Escandalosos, la historia de los tres osos, Pardo, Panda y Polar viven una gran cantidad de aventuras que les obligan a trabajar juntos pues cada uno tiene una personalidad distinta y estos se complementan a la perfección.

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En esta nota te explicaremos cómo podrás hacer figuras de pasta francesa de los personajes de Escandalosos fáciles y sencillas para que los más chicos de la casa tengan sus juguetes, además de que son ideales para hacer como recuerdos en fiestas y demás eventos.

¿Cómo hacer figuras de pasta francesa de Escandalosos?

Para hacer figuras de Escandalosos en pasta francesa, es importante que estés familiarizado con la forma básica de estas figuras, que son los óvalos y las bases planas, pues los tres osos comparten la misma figura anatómica simple, lo que en verdad hace la diferencia es el color, donde recae la diferencia entre estos.



Cuerpo Principal: Deberás de amasar una porción de pasta francesa en forma de esfera lo más lisa que puedas y definir el frente y alto porque sus cabezas están unidas al cuerpo.



Deberás de amasar una porción de pasta francesa en forma de esfera lo más lisa que puedas y definir el frente y alto porque sus cabezas están unidas al cuerpo. Extremidades: Posteriormente, deberás de encargarte de las patas iguales, las que deberás de ir guiando de acuerdo a la composición del cuerpo y detallar con un gancho u objeto pequeño la parte de las garras de sus patas.



Posteriormente, deberás de encargarte de las patas iguales, las que deberás de ir guiando de acuerdo a la composición del cuerpo y detallar con un gancho u objeto pequeño la parte de las garras de sus patas. Detalles de la cabeza: Las pequeñas orejas, nariz y boca son uno de los detalles más pequeños pero significantes de estas figuras, por lo que te recomendamos ser detallado y paciente en este último paso.



Las pequeñas orejas, nariz y boca son uno de los detalles más pequeños pero significantes de estas figuras, por lo que te recomendamos ser detallado y paciente en este último paso. Recuerda que lo que diferencia a cada uno son los colores, por lo que Pardo es color café; Panda, blanco con negro y finalemte polar es Blanco con unos pequeños detalles en gris.

¿Por qué es tan popular la caricatura de Escandalosos?

A más de 10 años de su estreno, Escandalosos se ha vuelto una de las caricaturas que han marcado época dentro de las niñas y niños, pues su humor suave con el estilo urbano que les exige tratar de encajar constantemente nos da capítulos donde un problema les hace buscar la manera de apoyarse y juntos salir de escenarios caóticos.

El diseño de los personajes tanto visual como de narrativa los hace una opción interesante, demostrando la multiculturalidad e importancia de las personalidad de cada uno por lo que hay niños que se identifican a su manera con Polar, Pardo o Panda.