¿Qué es el fondant y cuál es el secreto para prepararlo al estilo MasterChef 24/7?

Si alguna vez has visto esos pasteles espectaculares que parecen sacados de un cuento en MasterChef 24/7, seguro te has preguntado cómo logran ese acabado tan liso y perfecto. El gran responsable es el fondant , una masa moldeable hecha a base de azúcar que funciona como un vestido hecho a la medida para los postres.

Aunque a simple vista parece plastilina comestible, cualquiera que haya intentado prepararlo en casa sabe que tiene su chiste y que puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza.

¿Qué es el fondant? El ingrediente estrella que apareció en las clases de MasterChef 24/7

El fondant es un tipo de glaseado moldeable elaborado principalmente con azúcar, agua, jarabe de maíz y gelatina. Según explica Auguste Escoffier School of Culinary Arts, su nombre proviene del francés fondre, que significa “derretir”, y aunque se ha utilizado durante siglos en la repostería, hoy es especialmente popular en pasteles de boda y celebraciones especiales.

Pastel de fondant

Existen distintos tipos de fondant, cada uno diseñado para tareas específicas en la decoración de postres. Su principal característica es su flexibilidad, ya que puede extenderse, moldearse o verterse según el diseño que se quiera lograr. Gracias a ello, es posible crear pasteles con acabados elegantes, realistas o completamente personalizados.

Uno de sus usos más comunes es cubrir por completo un pastel, proporcionando una superficie lisa y uniforme con acabado mate.

Los trucos de los expertos para perderle el miedo al fondant

Afortunadamente, l os Chefs del Mundo MasterChef 24/7 siempre nos dejan aprendizajes valiosos. El gran secreto para dominar el fondant está en tratar la masa con suavidad y entender cómo reacciona al calor. Aquí tienes los consejos clave: