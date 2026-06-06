Contorno de pómulos: conoce la técnica de maquillaje para mejillas caídas después de los 60 años

El la técnica de maquillaje para realizar el contorno de pómulos para mejillas caídas después de los 60 años consiste en aplicar productos de forma estratégica para generar una sensación óptica de elevación del rostro. Según expertos, la clave está en dirigir las líneas del contorno hacia arriba, difuminar correctamente y utilizar texturas ligeras que se integren mejor en la piel madura.

Con el envejecimiento, la pérdida natural de colágeno, elasticidad y volumen puede modificar la estructura facial, haciendo que las mejillas luzcan menos definidas. Frente a esta realidad, maquillistas reconocidos internacionalmente han desarrollado técnicas de maquillaje que buscan realzar los rasgos sin endurecer la expresión.

¿Cómo hacer el contorno de pómulos para elevar visualmente las mejillas después de los 60 años?

La maquilladora Lisa Eldridge, reconocida por trabajar con celebridades y miembros de la realeza, ha señalado en diversas ocasiones que el maquillaje para pieles maduras debe enfocarse en crear dimensión sin marcar la textura. Por su parte, Bobbi Brown sostiene que el objetivo es resaltar la estructura natural del rostro. Las especialistas recomiendan seguir estos pasos:



Elegir productos en crema: las fórmulas cremosas suelen fundirse mejor con la piel madura y proporcionan un acabado más natural que los polvos excesivamente mates. Ubicar correctamente el contorno: aplicar el producto justo debajo del pómulo, comenzando cerca de la parte superior de la oreja y avanzando suavemente hacia el centro del rostro sin llegar a la boca. Difuminar en dirección ascendente: este es uno de los puntos más importantes para generar un efecto visual de elevación facial. Incorporar rubor en zonas altas: la maquilladora Sandy Linter, especialista en belleza para mujeres maduras, recomienda aplicar el rubor sobre la parte alta del pómulo y extenderlo hacia las sienes. Agregar puntos de luz estratégicos: un iluminador discreto sobre la parte superior de los pómulos ayuda a aportar frescura y dimensión. Mantener un acabado ligero: las capas finas suelen ofrecer resultados más favorecedores que las aplicaciones pesadas.

Errores que debes evitar al realizar el contorno de pómulos en pieles maduras después de los 60 años

Algunas técnicas populares no siempre favorecen a los rostros con pérdida de volumen o firmeza. Estos son los errores más frecuentes:



Aplicar el contorno demasiado abajo: esto puede enfatizar visualmente la caída de las mejillas en lugar de corregirla.

esto puede enfatizar visualmente la caída de las mejillas en lugar de corregirla. Utilizar tonos excesivamente oscuros: los colores muy intensos pueden endurecer los rasgos y crear un aspecto artificial.

los colores muy intensos pueden endurecer los rasgos y crear un aspecto artificial. No difuminar correctamente: las líneas marcadas llaman la atención sobre la textura de la piel y restan naturalidad.

las líneas marcadas llaman la atención sobre la textura de la piel y restan naturalidad. Abusar de los productos en polvo: algunas fórmulas pueden asentarse en líneas de expresión y acentuar la apariencia de sequedad.

algunas fórmulas pueden asentarse en líneas de expresión y acentuar la apariencia de sequedad. Aplicar el rubor en la parte baja de las mejillas: esta ubicación puede generar un efecto visual descendente.

esta ubicación puede generar un efecto visual descendente. Ignorar la preparación de la piel: una buena hidratación ayuda a que el maquillaje se funda mejor y mantenga un aspecto fresco durante más tiempo.

El contorno de pómulos después de los 60 años debe centrarse en crear un efecto de elevación sutil y natural. Mediante la colocación estratégica de contorno, rubor e iluminador, es posible redefinir visualmente las mejillas y aportar mayor armonía al rostro. Todo esto sin necesidad de técnicas complejas ni productos excesivos.