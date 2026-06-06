Emmanuel pide votos del público para permanecer en MasterChef 24/7: “Ya tengo preparado qué voy a hacer”

Los cinco actuales cocineros con mandiles negros (Emmanuel, Arturo, Luis, Daniela y Claudia) se encuentran bajo mucha presión e incertidumbre, pues un par de ellos saldrán de MasterChef 24/7 en la gala de eliminación de este domingo y uno de ellos podría ser Emmanuel, por lo que se valió de las cámaras del reality show para pedir votos del público y asegurar su permanencia por otra semanas más.

"Hay gente medio nefasta, pero no me rindo": Emmanuel se muestra fuerte

A minutos de la gala de salvación de este viernes 5 de junio, Emmanuel se tomó un momento para pedir los votos del público y de esa manera, poder salvarse el próximo domingo; sin embargo, eso no fue todo lo que el cocinero compartió ante las cámaras del Mundo MasterChef.

El actual participante con delantal negro aprovechó el momento para compartirle a su mamá, sus hermanos y su abuela que los extraña mucho y que está muy agradecido con el apoyo que le han brindado en las primera tres semanas del reality show.

Por otro lado, también les hizo saber que ya tiene definida su propuesta para la gala del domingo y no se rendirá pese a que "hay gente medio nefasta" en la difícil competencia gastronómica; sin embargo, apuntó que "así es la vida" y que son pruebas que desafían la paciencia y el aguante.

Cabe recordar que este día fue anunciado que el próximo domingo serán dos los eliminados de MasterChef 24/7 y que además, ingresarán tres cocineros que le darán un nuevo rumbo a la competencia.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Ramahá, Michelle, Camila y Jazmín como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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