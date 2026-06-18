7 ingredientes de tu despensa para calmar las quemaduras solares leves

La ciencia casera tiene las herramientas necesarias para calmar las quemaduras solares que dejan huellas en nuestra piel cuando pasamos por alto la aplicación o el retoque del protector solar, especialmente durante el verano.

Algunos de los síntomas son piel enrojecida, hipersencible y que irradia calor de forma constante. Antes de aplicar cremas cosméticas densas o perfumadas, la solución para calmar esta urgencia cutánea podría estar en la despensa de tu cocina.

La clave de la recuperación de la piel que ha sufrido quemaduras solares no está en fórmulas milagrosas, sino en compuestos bioactivos simples que disminuyan la inflamación.

Los 7 ingredientes para calmar quemaduras solares y que tienes en tu casa

Avena entera

Deberás moler una taza de avena cruda hasta hacerla polvo fino y mezclarla con una tina de agua templada, sumergiendo la piel afectada por 15 minutos. La avena frena la inflamación y estabiliza el pH de la piel.

Té verde o té negro

Prepara una infusión concentrada con tres bolsitas de té verde o negro, deja enfriar en el regrigerador y aplica con compresas de algodón limpio sobre la quemadura. Estos compuestos disminuyen la hinchazón.

¿Cómo calmar las quemaduras solares leves con ingredientes caseros?|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Yogur natural

Cuando no tiene azúcar ni saborizantes. Aplica una capa fina sobre la zona con quemadura, deja actuar por 10 minutos y retira con agua fría sin tallar.

Fécula de maíz

Espolvorea fécula de maíz seca directamente sobre las sábanas o la ropa para evitar el rose.

Pepino fresco

Licúa un pepino frío con todo y cáscara hasta que se forme una pasta homogénea. Aplica como mascarilla corporal durante 15 minutos. Aportará una hidratación inmediata a las áreas con quemaduras delicadas, especialmente en el rostro.

Los ingredientes caseros que te ayudan a calmar quemaduras solares leves|Retha Ferguson

Vinagre de sidra de manzana diluido

Diluye una parte de vinagre de manzana con cuatro partes de agua destilada fría y aplica con un atomizador sobre la piel afectada. Esto ayudará a equilibrar el pH de la piel una vez que ha bajado la temperatura inicial de la quemadura.

Miel de abejas pura

Extiende una capa fina de miel sobre la piel limpia, deja reposar por 20 minutos antes de enjuagar bajo la ducha fría.

