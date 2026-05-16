7 labiales rojos para subtonos fríos que blanquean los dientes

Los labiales rojos son una herramienta que representa estilo y han estado en tendencia desde hace varias décadas, con una vigencia que no tiene caducidad.

Su eficacia para iluminar el rostro y la sonrisa depende completamente de la teoría del color. De acuerdo con los expertos en odontología y con maquillistas profesionales, los labios y los dientes interactúan visualmente a través del contraste.

Los labiales con subtonos azules o fríos actúan como canceladores cromáticos del tono amarillento natural de la dentina. Al aplicar rojos con base fría, se neutralizan las sombras cálidas de la boca y se consigue la ilusión óptica de una dentadura hasta dos tonos más blanca.

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Los 7 labiales rojos que blanquean los dientes

Hoy te decimos cómo puedes elegir el rojo adecuado para una piel con subtono frío, que son las que se ven más rosas y con venas azules. Solo debes identificar pigmentos que se inclinen hacia los rojos carmesí, cerezas o frambuesas.

Rojo rubí clásico

Un tono profundo con una fuerte base azulada que es el estándar de oro para crear el máximo contraste y blanquear la sonrisa.

Labiales rojos para que los dientes se vean más blancos|Pinterest

Rojo cereza

Contiene matices rosados y fríos que iluminan las pieles más pálidas y dan un aspecto fresco y juvenil.

Rojo vino o borgoña

Ideal para looks sofisticados; su oscuridad y subtono violeta hacen que los dientes resalten por contraste.

Labial color rojo vino o borgoña|Pinterest

Rojo carmesí brillante

Un tono vibrante que, al tener una saturación fría, evita que el rostro luzca cansado o amarillento bajo luces artificiales.

Rojo frambuesa

Un equilibrio perfecto entre rojo y rosa frío, aunque menos agresivo que un rojo puro y más favorecedor para usar en los looks diarios.

Labial rojo frambuesa para hacer ver los dientes más blancos|Pinterest

Rojo escarlata con base azul

A diferencia del escarlata tradicional, que es más cálido, esta es una variante fría que aporta intensidad sin amarillear la dentadura.

Rojo sangría mate

Las texturas mate absorben la luz, y en este tono oscuro y frío, centran toda la atención en la claridad de los dientes.