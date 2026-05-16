7 labiales rojos para subtonos fríos que blanquean los dientes
Conoce cuáles son los mejores tonos de labiales rojos para poder blanquear visualmente tus dientes y evitar que se vean opacos o amarillos sin ir al dentista
Los labiales rojos son una herramienta que representa estilo y han estado en tendencia desde hace varias décadas, con una vigencia que no tiene caducidad.
Su eficacia para iluminar el rostro y la sonrisa depende completamente de la teoría del color. De acuerdo con los expertos en odontología y con maquillistas profesionales, los labios y los dientes interactúan visualmente a través del contraste.
Los labiales con subtonos azules o fríos actúan como canceladores cromáticos del tono amarillento natural de la dentina. Al aplicar rojos con base fría, se neutralizan las sombras cálidas de la boca y se consigue la ilusión óptica de una dentadura hasta dos tonos más blanca.
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Los 7 labiales rojos que blanquean los dientes
Hoy te decimos cómo puedes elegir el rojo adecuado para una piel con subtono frío, que son las que se ven más rosas y con venas azules. Solo debes identificar pigmentos que se inclinen hacia los rojos carmesí, cerezas o frambuesas.
- Rojo rubí clásico
Un tono profundo con una fuerte base azulada que es el estándar de oro para crear el máximo contraste y blanquear la sonrisa.
- Rojo cereza
Contiene matices rosados y fríos que iluminan las pieles más pálidas y dan un aspecto fresco y juvenil.
- Rojo vino o borgoña
Ideal para looks sofisticados; su oscuridad y subtono violeta hacen que los dientes resalten por contraste.
- Rojo carmesí brillante
Un tono vibrante que, al tener una saturación fría, evita que el rostro luzca cansado o amarillento bajo luces artificiales.
- Rojo frambuesa
Un equilibrio perfecto entre rojo y rosa frío, aunque menos agresivo que un rojo puro y más favorecedor para usar en los looks diarios.
- Rojo escarlata con base azul
A diferencia del escarlata tradicional, que es más cálido, esta es una variante fría que aporta intensidad sin amarillear la dentadura.
- Rojo sangría mate
Las texturas mate absorben la luz, y en este tono oscuro y frío, centran toda la atención en la claridad de los dientes.