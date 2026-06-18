7 mascarillas caseras para calmar la piel irritada del rostro tras una quemadura solar leve

La piel de la cara es hasta un 50% más delgada y sensible que la del resto del cuerpo, lo que la vuelve el blanco fácil para una quemadura solar. Afortunadamente, existen mascarillas hechas con ingredientes caseros que ayudan a calmar la irritación.

En estas situaciones de emergencia, la prioridad es enfriar, hidratar y aportar antioxidantes puros que detengan el estrés oxidativo. Para devolverle el confort a tu rostro no requieres tratamientos de cabina costosos.

La combinación inteligente de alimentos e ingredientes naturales con propiedades calmantes puede ser la mejor terapia reparadora. Descubre cuáles son las mejores fórmulas botánicas para preparar mascarillas caseras que calman la piel irritada del rostro.

Noticias Ciudad Juárez del 18 de junio 2026

Las 7 mascarillas faciales caseras contra las quemaduras de la piel del rostro

Bálsamo refrescante de aloe vera y pepino

Licúa la pulpa de una penca de aloe con medio pepino frío sin semillas. Aplica la pasta resultante y deja reposar 15 minutos. Es una dosis extrema de agua soluble y enzimas vegetales que reduce la temperatura del rostro en segundos.

El escudo láctico de yogur griego y miel

Mezcla dos cucharadas de yogur griego natural frío con una cucharada de miel pura. Extiende con suavidad en el rostro y retira con agua templada tras 10 minutos.

Las mejores mascarillas caseras para calmar la piel irritada tras una quemadura|Pexels: Anna Shvets

Compresa calmante de avena y rosas

Procesa avena natural hasta hacerla un polvo extrafino. Agrega agua de rosas fría hasta formar una pasta blanda y deja reposar sobre la piel 15 minutos.

Infusión de té verde y arcilla

Prepara un té verde concentrado y déjalo enfriar. Mezcla una cucharada de arcilla blanca con el té hasta obtener una textura ligera. Aplica y deja actuar por 8 minutos.

Mascarilla de aguacate y almendras

Tritura un cuarto de aguacate maduro frío hasta que no queden grumos e integra media cucharadita de aceite de almendras. Deja actuar por 12 minutos.

Los ingredientes caseros para calmar la irritación tras una quemadura solar|Pexels: Polina

Tónico de leche y maíz

Disuelve una cucharada de fécula de maíz en tres cucharadas de leche entera fría. Usa una brocha para aplicar en el rostro y retira cuando comience a cuajarse.

Gel de papaya y linaza

Hierve una cucharada de linaza y obtén su gel colando. Mezcla con una cucharada de puré de papaya madura, aplica y deja reposar 10 minutos.

