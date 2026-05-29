El contorneo de una frente ancha se basa en la técnica de reducción visual mediante sombras estratégicas. El objetivo principal es "bajar" ópticamente la línea del cabello y estrechar los laterales para concentrar la luz en el centro de la frente, equilibrando así las proporciones de todo el rostro.

Hoy te compartimos algunos de los detalles de los 7 pasos fundamentales validados por expertos en visajismo y maquillaje correctivo para lograr un acabado natural y armonioso.

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Los 7 pasos para contornear una frente ancha

Elige el producto y subtono correcto

Selecciona un contorno en crema o polvo dos tonos más oscuro que tu piel. Trata de que sea el subtono frío o grisáceo, ya que el objetivo es imitar una sombra natural y no broncear el rostro.

Traza la línea del nacimiento del cabello

Aplica el producto oscuro directamente en el límite superior de la frente, justo donde nace el cabello. Dibuja una línea continua que siga la curva natural de tu cabeza de lado a lado.

La forma correcta de aplicar el contorno si tienes frente ancha|Pexels: Alena Darmel

Oscurece las sienes y entradas

Extiende el contorno hacia los laterales de la frente, rellenando la zona de las sienes y las entradas del cabello. Esto contrae visualmente el ancho horizontal de la frente.

Aplica la regla del difuminado ascendente

Con una brocha tupida o esponja húmeda, difumina el producto hacia arriba, integrándolo perfectamente con el nacimiento del vello. Nunca difumines hacia el centro de la cara o mancharás el rostro.

Mantén el centro libre de sombras

Deja un espacio limpio en forma de triángulo invertido en el centro exacto de la frente, justo arriba del entrecejo. Esta zona no debe tocarse con el color oscuro.

Descubre cómo debes aplicar el contorno para lucir más estilizada|Pexels: Alena Darmel

Aplica corrector claro o iluminador mate

Coloca un toque de corrector un tono más claro que tu piel en el centro de este triángulo libre, así la luz atraerá la atención hacia el eje medio.

Sella y conecta con las cejas

Sella el contorno con un polvo traslúcido fino. Para un acabado hipernatural, conecta suavemente el sombreado de los laterales de la frente con el inicio del hueso de la ceja o el contorno de la nariz.

