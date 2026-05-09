3 opciones para reemplazar el mueble de la televisión por opciones minimalistas

El estilo minimalista es una de las tendencias de este 2026, ya que refleja el gusto y la elegancia de las personas por medio de la vestimenta y también en la decoración del hogar. Es por eso que tenemos diversas opciones que son perfectas para cambiar el clásico mueble de la televisión por algo más estético y que le dará una vista completamente distinta a tu sala.

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El mueble de la televisión es una parte importante del ambiente en tu sala, ya que es el centro de dicha habitación y además roba todas las miradas, por lo que si tienes uno que combine a la perfección con tu sala tendrás equilibrio visual.

Muebles minimalistas para la televisión de la sala

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Bambú: Si la energía de tu hogar es fresca y te gusta mantener todo en orden, este mueble es el ideal para tu televisión de la sala. Se trata de una base de madera combinada con bambú, aunque parezca muy sencillo, el toque se encuentra en los pequeños estantes laterales, los cuales son la decoración ideal para una vibra relajada.

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Mueble de niveles: Si te gusta el minimalismo, pero también darle una vista única a los espacios de tu casa, este tipo de mueble en varios niveles es perfecto y tienes dos opciones, usarlo para poner la base de la televisión o bien, ponerla empotrada a la pared y solo usarlo para poner objetos aesthetic que decoren el lugar.

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Mueble librero: Este diseño es para aquellos que buscan su propio estilo, pues es un mueble que cumple con dos funciones, la primera es ser una base para la televisión y la segunda, funciona como un librero. Si bien, no quieres saturar con libros, también es una opción ideas para poner objetos de decoración o quizá hasta tus consolas de videojuegos.

