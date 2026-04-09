7 de los mejores peinados para verte más alta; son rápidos, fáciles y te estilizan

Aunque no lo creas, la manera en que acomodas tu pelo puede brindarte algunos centímetros de más, gracias a una ilusión óptica. A continuación te mostraremos algunos peinados para verte más alta en cuestión de minutos.

Estos trucos con el pelo se logran dando volumen en ciertas zonas estratégicas o creando líneas verticales que visualmente alarguen tu figura.

7 peinados para verte más alta, que son sencillos y hermosos

1. Coleta alta al estilo Ariana Grande

El peinado que hace unos años se volvió icónico gracias a Ariana Grande puede dar una apariencia más estilizada al formar una línea recta desde la coronilla y más allá de tu cuello y hombros. Además, es un estilo sumamente versátil y siempre elegante. Existen diversas maneras de crear este tipo de looks, con uso de ligas o con una simple pinza y tu larga cabellera como protagonista.

2. Media cola alta

Si tienes pelo largo y abundante, con una pinza puedes hacerte una media cola que comience más arriba de la coronilla. Te añade unos centímetros y da volumen a lo largo, restando atención a lo ancho de tu cabeza.

3. Chongo alto

Por excelencia, uno de los mejores peinados para verte más alta son los chongos. La razón es muy sencilla: lleva la atención hacia la parte de arriba de la cabeza y te añade centímetros de volumen.

4. Chongo fácil para cabello corto

Si tienes cabello cortito y lacio, esta es otra manera rápida y efectiva de hacerte un chonguito que te haga parecer más alta. Solo necesitas una liga y un pasador grande.

5. Relamido hacia atrás

|Crédito: Instagram. @no21_salon

Para eventos especiales o fiestas, el peinado relamido hacia atrás no solo es muy elegante sino puede hacerte parecer más alta por crear una línea vertical desde tu cabeza; incluso celebridades como Kim Kardashian o Hailey Bieber han aprovechado este estilo, tipo 'wet look'.

6. Raya de lado, uno de los mejores peinados para verte más alta

|Crédito: Instagram. @stebunovhair

Con hacerte una raya de lado y llevar tu melena hacia esa dirección, creando volumen hacia arriba, puedes dar la apariencia de que eres un poquito más alta. Si añades unos rizos, tienes un peinado muy elegante con poco esfuerzo.

7. Pixie con volumen en la coronilla

|Crédito: Instagram. @smeryhairstyle

Para quienes son amantes del pelo cortito, uno de los recursos más sencillos y glamorosos para lucir más alta es peinar tu pixie con volumen en la zona de la coronilla. No solo parece añadirte centímetros sino también alarga las facciones.

