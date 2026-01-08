10 cortes de cabello perfectos para mujeres con cara redonda en 2026

Dependiendo de la forma de tu rostro, hay ciertos cortes de pelo y peinados que pueden resaltar mejor tus rasgos y hacerte brillar. Hoy te presentamos algunos cortes de cabello perfectos para mujeres con cara redonda y que en 2026 se encuentran en tendencia. Te van a favorecer y también te van a encantar.

Recuerda también que lo más importante es que tú te sientas cómoda y feliz con el look que llevas en tu pelo y en cada aspecto de tu belleza.

Cortes de cabello que lucen muy bien en mujeres con cara redonda

1. Corte de cabello con capas largas

Este tipo de cortes, sobre todo si las capas enmarcan la cara, le dan longitud a tus rasgos y dan mayor equilibrio al ancho de tu rostro. Si eres fan del pelo largo, las capas largas deberían estar entre tus primeras opciones.

2. Lob peinado con raya de lado, ideal para mujeres de cara redonda

En los últimos años ha habido un retorno del trend de peinarse con raya de lado y dejar que gran parte de tu melena caiga de manera espectacular a un costado. Si esta moda la combinas con un corte de cabello lob (es como un bob pero llega normalmente a la altura del hombro), puede favorecerte mucho. Si además las capas de tu corte lob son largas, está perfecto.

3. Fleco de cortina

Como explica el portal Real Simple, los flecos de cortina pueden ser tu mejor arma secreta porque su manera de enmarcar el rostro le da muchísimo equilibrio a los rasgos. Puedes elegir, por ejemplo, que el fleco te llegue a la altura de los pómulos o cerca de la barbilla.

4. Corte shag

Si buscas algo más atrevido y fuera de lo común, un corte shag podría ser tu opción. Este tipo de cortes de cabello en mujeres tiene capas degrafiladas y mucha textura, además de que alarga el rostro con sus formas verticales.

5. Corte mariposa o 'butterfly cut'

Este es uno de los mejores cortes de pelo para las mujeres no solo si tienen cara redonda sino en caso de que busquen un toque glamoroso y mucho movimiento. Sus capas más cortas pueden enmarcar el rostro, lo cual da equilibrio.

6. Bob clásico

Un corte bob siempre estará entre las mejores opciones para los rostros redondos y jamás pasa de moda. Además, puede ser muy fácil de peinar y es de bajo mantenimiento.

7. Pixie clásico

Un pixie clásico que tenga capas que enmarquen el rostro o cuya forma sea más vertical que horizontal, puede ser súper favorecedor para las caras redondas. También te da un look muy elegante, minimalista y hasta de fantasía.

8. Corte de cabello cóncavo asimétrico, perfecto para mujeres con cara redonda

|Crédito: Instagram. @copyofacopy

Este corte comienza siendo más corto en la nuca y su longitud se va extendiendo cada vez más hasta enmarcar el rostro y suavizarlo. Además, la asimetría entre los extremos lo vuelve más interesante y cool.

9. Fleco wispy

|Crédito: Instagram. @mechehairnz

Actualmente están muy de moda esos flecos que parecen "despeinados" y se ven súper ligeros, de manera que permiten apreciar la frente. Si el fleco es largo le da mayor longitud a tu rostro.

10. Lob con bastante textura

|Crédito: Instagram. @yukistylist

Así como el bob es el mejor amigo de los rostros redondos, los cortes lob también pueden lograrlo con la ventaja adicional de que no pierdes tanta longitud (si no te encanta el pelo tan cortito) y sigues teniendo mucho movimiento.