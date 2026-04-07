Este es el peinado que favorece al cabello seco y con mucho frizz

Cuando tenemos el cabello seco y sufrimos de mucho frizz, puede ser todo un reto poder estilizar la melena, ya que ambas características mencionadas nos perjudican, ya que rápidamente adquiere un aspecto descuidado, afectando toda nuestra apariencia.

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Es así que te vamos a detallar el peinado que debes usar al respecto, alternativa que te ayudará a tener una apariencia juvenil y cuidada, ideal para usar en un evento importante o en la oficina.

¿Qué peinado usar con el cabello seco?

Por suerte para el cabello seco que sufre de mucho frizz, hay muchas opciones a escoger, pero hay un peinado que se destaca por ser la mejor alternativa para la melena. Por lo que se recomienda usar un moño bajo; esto se debe a que, al tomar el mechón desde la nuca, no lo maltratamos, además de tener un mejor control del frizz.

No es la única opción; otra gran alternativa a usar es la coleta alta, pero para ello hay que tener cuidado en cómo usarla. Evita usar peinados muy fuertes, ya que favorecen la posibilidad de rotura. Recordemos que es un peinado que acentúa la apariencia de encrespado, por lo que se recomienda usar gomas suaves, además de no usarlo diariamente.

Si eres fan de llevar la melena suelta, puedes optar por usar algún sérum antifrizz o aceite capilar, además de poder implementar algunos pasadores para poder mantener cierto control en la melena.

¿Qué factores empeoran el frizz?

Aunque son estilos que te pueden ayudar, hay que tener mucho cuidado, ya que ciertos factores se encargarán de perjudicar el cabello seco que tiene mucho frizz. Recuerda que usar peinados muy pulidos y fuertes no te va a ayudar en nada; lo único que lograrán es aumentar el problema y perjudicar su textura.

Por otro lado, no debes recoger la melena aún húmeda, y siempre opta por gomas o accesorios suaves en el peinado. Para evitar que se exponga, aplica productos que te ayuden a controlar ese efecto en el día.