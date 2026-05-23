7 prendas básicas para cuerpo tipo “Pera”

Para un cuerpo tipo pera, en el que las caderas y los muslos son más anchos que los hombros, elegir correctamente las prendas puede ayudarnos a acentuar ciertas zonas y aportar un mayor equilibrio visual.

El objetivo, de acuerdo con los expertos, debe ser añadir volumen en la parte de arriba, para nivelar las proporciones y resaltar la cintura, que suele ser el rasgo más definido de este tipo de silueta.

Basándonos en las reglas de asesoría de imagen y patronaje, estas son las 7 prendas fundamentales que podrían ayudarte a armonizar muy bien tu silueta.

Las 7 prendas básicas para cuerpos tipo pera

Blazers con hombreras

Las hombreras estructuran la parte superior, alineando visualmente el ancho de los hombros con el de las caderas.

Blusas con cuello tipo bote o bardot

Al dejar los hombros al descubierto de forma horizontal, ensanchan visualmente el torso superior, creando una simetría inmediata.

Los cuerpos tipo pera tienen las caderas y los muslos más anchos que la parte superior|Pinterest

Jeans o pantalones de corte recto

Caen fluidos desde la cadera hasta los tobillos sin ceñirse, lo que ayuda a evitar la amplitud de los muslos.

Faldas de corte A

Suelen ser ajustadas de la cintura y abrirse suavemente hacia las piernas y tobillos. Así pueden deslizarse sobre las caderas sin apretarlas, lo que provoca una silueta elegante y un atuendo muy cómodo.

Chaquetas cortas o crop

Este tipo de prendas, que terminan justo arriba de las caderas o en la cintura, ayudan a acentuar la parte más estrecha del rostro, dando una figura de reloj de arena.

Las prendas que marcan la cintura favorecen a los cuerpos tipo pera|Pinterest

Vestidos de corte imperio

Son ajustados por debajo del busto y sueltos hacia abajo, se trata de vestidos ideales para camuflar la parte inferior y dar más protagonismo a la parte del pecho y los hombros, cosa que favorece a los cuerpos tipo pera.

Blusas con detalles llamativos

Si la parte superior tiene volantes, estampados grandes, lazos o bolsillos en el pecho, el ruido visual estará en la parte superior del cuerpo, lo que dará un equilibrio automático a lo inferior.

