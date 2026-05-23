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7 prendas básicas para cuerpo tipo “Pera”

Conoce cuáLes son las 7 prendas básicas para el tipo de cuerpo pera, que se caracteriza por tener la zona inferior más amplia que la parte del torso

7 prendas básicas para cuerpo tipo Pera
7 prendas básicas para cuerpo tipo Pera|Pexels: Tima Miroshnichenko

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

Para un cuerpo tipo pera, en el que las caderas y los muslos son más anchos que los hombros, elegir correctamente las prendas puede ayudarnos a acentuar ciertas zonas y aportar un mayor equilibrio visual.

El objetivo, de acuerdo con los expertos, debe ser añadir volumen en la parte de arriba, para nivelar las proporciones y resaltar la cintura, que suele ser el rasgo más definido de este tipo de silueta.

Basándonos en las reglas de asesoría de imagen y patronaje, estas son las 7 prendas fundamentales que podrían ayudarte a armonizar muy bien tu silueta.

Las 7 prendas básicas para cuerpos tipo pera

  • Blazers con hombreras

Las hombreras estructuran la parte superior, alineando visualmente el ancho de los hombros con el de las caderas.

  • Blusas con cuello tipo bote o bardot

Al dejar los hombros al descubierto de forma horizontal, ensanchan visualmente el torso superior, creando una simetría inmediata.

Los cuerpos tipo pera tienen las caderas y los muslos más anchos que la parte superior
Los cuerpos tipo pera tienen las caderas y los muslos más anchos que la parte superior|Pinterest

  • Jeans o pantalones de corte recto

Caen fluidos desde la cadera hasta los tobillos sin ceñirse, lo que ayuda a evitar la amplitud de los muslos.

  • Faldas de corte A

Suelen ser ajustadas de la cintura y abrirse suavemente hacia las piernas y tobillos. Así pueden deslizarse sobre las caderas sin apretarlas, lo que provoca una silueta elegante y un atuendo muy cómodo.

  • Chaquetas cortas o crop

Este tipo de prendas, que terminan justo arriba de las caderas o en la cintura, ayudan a acentuar la parte más estrecha del rostro, dando una figura de reloj de arena.

Las prendas que marcan la cintura favorecen a los cuerpos tipo pera
Las prendas que marcan la cintura favorecen a los cuerpos tipo pera|Pinterest

  • Vestidos de corte imperio

Son ajustados por debajo del busto y sueltos hacia abajo, se trata de vestidos ideales para camuflar la parte inferior y dar más protagonismo a la parte del pecho y los hombros, cosa que favorece a los cuerpos tipo pera.

  • Blusas con detalles llamativos

Si la parte superior tiene volantes, estampados grandes, lazos o bolsillos en el pecho, el ruido visual estará en la parte superior del cuerpo, lo que dará un equilibrio automático a lo inferior.

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