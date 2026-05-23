Cómo reemplazar la clásica cortina de baño por esta tendencia que aporta más luz y estilo

Cada vez más arquitectos e interioristas recomiendan eliminar la cortina de baño tradicional para crear espacios más despejados, funcionales y elegantes. Las walk-in showers, caracterizadas por entradas abiertas y sin puertas, permiten una circulación más fluida del aire y ayudan a aprovechar mejor la luz natural.

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Portales especializados como Architectural Digest y Elle Decor coinciden en que las duchas abiertas dominan las tendencias actuales gracias a su practicidad y capacidad de modernizar cualquier espacio sin necesidad de grandes reformas. Conoce más acerca de esta tendencia que crece en 2026.

¿Por qué las duchas abiertas son tendencia en baños modernos?

Las walk-in showers se destacan por eliminar barreras visuales y generar una sensación de continuidad dentro del baño. Estas son las ventajas que destacan los expertos en diseño:



Aportan más luz al ambiente: crean espacios visualmente más luminosos. Al no tener cortinas opacas ni estructuras pesadas, la luz circula libremente por todo el baño.

crean espacios visualmente más luminosos. Al no tener cortinas opacas ni estructuras pesadas, la luz circula libremente por todo el baño. Amplían visualmente el espacio: hacen que el baño parezca más grande. La continuidad visual ayuda a generar sensación de amplitud, especialmente en ambientes pequeños.

hacen que el baño parezca más grande. La continuidad visual ayuda a generar sensación de amplitud, especialmente en ambientes pequeños. Ofrecen una estética minimalista: logran un diseño más moderno y elegante. Las líneas simples y despejadas son una de las claves del interiorismo contemporáneo.

logran un diseño más moderno y elegante. Las líneas simples y despejadas son una de las claves del interiorismo contemporáneo. Facilitan la limpieza y ventilación: reducen humedad y acumulación de suciedad. La ausencia de cortinas evita manchas de moho y mejora la circulación del aire.

¿Cómo incorporar una ducha abierta en el baño sin perder funcionalidad?

Los especialistas recomiendan planificar bien la distribución del baño para evitar salpicaduras y conservar comodidad.

Consejos de interioristas para instalar una walk-in shower:



Utilizar un pequeño panel de vidrio fijo: contener el agua sin cerrar el espacio. Muchos diseños incorporan mamparas parciales transparentes para mantener la estética abierta.

contener el agua sin cerrar el espacio. Muchos diseños incorporan mamparas parciales transparentes para mantener la estética abierta. Elegir pisos antideslizantes: aumentar la seguridad. Los materiales texturados ayudan a prevenir accidentes en zonas húmedas.

aumentar la seguridad. Los materiales texturados ayudan a prevenir accidentes en zonas húmedas. Mantener una buena pendiente de desagüe: evitar acumulación de agua. Una correcta instalación es fundamental para el funcionamiento del espacio.

evitar acumulación de agua. Una correcta instalación es fundamental para el funcionamiento del espacio. Apostar por colores claros y materiales naturales: potenciar luminosidad y sensación de calma. Tonos beige, blanco, piedra o madera clara son los más usados en esta tendencia.

La revista Architectural Digest destaca que las duchas abiertas se popularizaron porque combinan funcionalidad, diseño y sensación de bienestar. Además, diseñadores de interiores señalan que crean ambientes más relajantes y similares a los de hoteles o spas modernos, una de las búsquedas más fuertes en decoración actual.