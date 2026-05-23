Adiós al sofá central en la sala: esta es la nueva manera de decorarla con estilo y elegancia

En los últimos años, el concepto de sala de estar en el hogar evolucionó hacia espacios multifuncionales donde la comodidad y el diseño conviven de forma más equilibrada. Por eso, expertos en interiorismo recomiendan reemplazar el clásico sofá central protagonista por composiciones modulares, sillones individuales y muebles estratégicamente distribuidos.

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El diseño de interiores contemporáneo indica que las salas modernas priorizan la sensación de amplitud, la entrada de luz natural y la circulación fluida antes que los muebles pesados que saturan el ambiente. Este es el nuevo rol que ocupa el sofá en ese esquema.

Diseño en interiores: ¿Cuál es la nueva tendencia que reemplaza al sofá central en la sala en 2026?

La tendencia actual apuesta por crear áreas de conversación más abiertas mediante sillones livianos, módulos independientes y muebles versátiles.



Sofás modulares: adaptan la sala según las necesidades. Permiten reorganizar fácilmente el espacio y crear distintas configuraciones sin perder funcionalidad.

adaptan la sala según las necesidades. Permiten reorganizar fácilmente el espacio y crear distintas configuraciones sin perder funcionalidad. Butacas y sillones individuales: generan ambientes más dinámicos. Los expertos aseguran que estas piezas aportan personalidad y hacen que la sala luzca más sofisticada.

generan ambientes más dinámicos. Los expertos aseguran que estas piezas aportan personalidad y hacen que la sala luzca más sofisticada. Mesas auxiliares livianas: suman funcionalidad sin recargar el ambiente. Las estructuras pequeñas ayudan a mantener una estética más limpia y moderna.

suman funcionalidad sin recargar el ambiente. Las estructuras pequeñas ayudan a mantener una estética más limpia y moderna. Distribuciones abiertas: favorecen la circulación y la luz. Separar ligeramente los muebles de las paredes y evitar bloqueos visuales amplía el espacio.

Interiorismo: ¿Cómo decorar una sala elegante sin usar un sofá central tradicional?

Los diseñadores recomiendan pensar la sala como un espacio flexible donde el confort no dependa de un único mueble dominante.



Elegir muebles de líneas simples: mantener una estética contemporánea. Los diseños minimalistas ayudan a crear ambientes visualmente más relajados.

mantener una estética contemporánea. Los diseños minimalistas ayudan a crear ambientes visualmente más relajados. Combinar distintas texturas: aportar calidez y profundidad. Telas suaves, madera natural y fibras orgánicas generan un equilibrio elegante.

aportar calidez y profundidad. Telas suaves, madera natural y fibras orgánicas generan un equilibrio elegante. Aprovechar la iluminación natural: potenciar amplitud y frescura. Los espacios despejados permiten que la luz fluya mejor dentro de la sala.

potenciar amplitud y frescura. Los espacios despejados permiten que la luz fluya mejor dentro de la sala. Incorporar piezas decorativas funcionales: unir diseño y practicidad. Puff, bancos auxiliares o mesas móviles ayudan a adaptar el ambiente a distintas actividades.

En conclusión: las nuevas salas buscan sentirse más cómodas, sociales y flexibles. Por eso, el protagonismo absoluto del sofá central comienza a desaparecer frente a propuestas más ligeras, elegantes y adaptadas a los estilos de vida actuales.