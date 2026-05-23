En rostros redondos, el iluminador no sirve solo para dar brillo, sino también para definir la arquitectura facial de una manera más favorecedora.

El objetivo principal debe ser atraer la luz hacia el centro del rostro, para así crear un eje vertical que rompa con la circularidad y alargar visualmente las facciones.

Hoy te presentamos algunos de los trucos más efectivos, basados en técnicas de visajismo profesional, los tres puntos en donde aplicar iluminador puede transformar tu estructura ósea.

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3 trucos de iluminador para rostros redondos

Iluminador en C invertida (pómulo alto)

Se consigue aplicando el iluminador justo sobre el hueso del pómulo, pero en lugar de llevarlo hacia la mejilla, extiéndelo hacia las sienes.

Esta técnica funciona porque eleva visualmente los pómulos y estira los costados del rostro hacia arriba, restando peso a la parte baja de las mejillas.

El iluminador bien aplicado puede ayudar a corregir la arquitectura facial|Pexels: Sobia Akhtar

Punto de luz en el mentón

Coloca una pequeña cantidad de iluminador justo en el centro de la barbilla. Esta técnica funciona para resaltar la punta del mentón y proyectar esta zona hacia adelante y hacia abajo.

Así podrás crear una ilusión de un rostro más ovalado y con una mandíbula más definida, lo que te ayudará a disminuir la redondez natural de tu cara.

Puente de la nariz exagerado

Se consigue trazando una línea muy fina y recta de iluminador desde el entrecejo y hasta antes de llegar a la punta de la nariz.

Aplica iluminador en crema para corregir la redondez del rostro|Pexels:

Esta técnica funciona bien en caras redondas porque la línea vertical actúa como un ancla visual que divide el rostro a la mitad, forzando al ojo a percibir longitud en lugar de anchura.

Algunas recomendaciones de expertos son no aplicar iluminador en las manzanas de las mejillas, la parte redonda que se resalta cuando sonríes, ya que el brillo expande visualmente y esto enfatizará la redondez de tu cara.

Además, se sugiere utilizar un producto en líquido o en crema, que suele fundirse mucho mejor y ayuda a evitar el efecto máscara que pueden dejar algunos polvos que son muy pesados.