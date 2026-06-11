Este es el motivo por el cual los baños públicos tienen una abertura en forma de U

Los baños públicos suelen tener condiciones diferentes a las que tenemos en nuestro baño privado. Muchos han notado que el inodoro tiene una abertura en la parte frontal que forma una especie de letra “U”.

Caminos de la Vida | Programa 10 Junio 2026

A simple vista puede parecer una elección de diseño o que simplemente sea una pieza incompleta. Lo que muchos desconocen es que tiene una función específica que te sorprenderá.

¿Cuál es la función de esta abertura en los baños públicos?

El inodoro con esta abertura es común verlos en lugares con una gran afluencia de personas, como aeropuertos, escuelas, oficinas, centros comerciales y restaurantes. Ahora conocerás cuál es el motivo.

La razón por la que tiene este motivo está relacionada principalmente con la higiene y el mantenimiento de los baños públicos. Los expertos manifiestan que la abertura frontal ayuda a reducir el contacto del usuario con ciertas partes del asiento y facilita algunas tareas de higiene personal.

También este diseño contribuye a disminuir la posibilidad de que la parte delantera del asiento tenga suciedad o salpicaduras. Esto es muy importante para los espacios donde se reciben a cientos o miles de usuarios cada día.

Por otro lado, es más fácil de limpiar ya que existen menos superficies por ende las personas que realizan la limpieza pueden desinfectar los sanitarios de manera más rápida y eficiente, una ventaja importante en lugares de uso continuo.

Es decir que la abertura en forma de U no es solamente una recomendación de diseño sino que tiene como objetivo favorecer las condiciones de higiene en espacios compartidos. Ahora cuando vayas a un lugar que tiene este diseño, pues sabrás cuál es el motivo.

La combinación de criterios de limpieza, comodidad y mantenimiento ha llevado a que este diseño se convierta en un elegido en numerosos lugares alrededor del mundo.