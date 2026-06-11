Cuáles son los 2 tintes de pelo que más rejuvenecen el rostro después de los 50

Con el paso de los años, el cabello también cambia. La aparición de canas, la pérdida de brillo y algunas modificaciones en la textura pueden hacer que ciertos tonos de tinte ya no favorezcan tanto como antes. Sin embargo, elegir el color adecuado puede iluminar el rostro, suavizar las facciones y aportar una apariencia más fresca sin necesidad de recurrir a tratamientos estéticos.

De acuerdo con especialistas en coloración consultados por Vogue México, los tonos demasiado oscuros suelen endurecer las facciones y hacer más evidentes las líneas de expresión, mientras que los colores más luminosos ayudan a reflejar la luz sobre el rostro y generan un efecto rejuvenecedor.

Los dos tintes que más rejuvenecen después de los 50 Estos tonos destacan porque favorecen a la mayoría de los tipos de piel y ayudan a integrar mejor las canas, reduciendo la necesidad de retoques constantes.

1. Castaño claro con reflejos miel

El castaño claro con reflejos miel se ha convertido en uno de los colores favoritos de los estilistas por su capacidad para aportar luminosidad inmediata al rostro. La combinación de una base castaña clara con reflejos miel crea dimensión en el cabello y evita que las facciones se vean rígidas o apagadas.

Además, los matices cálidos ayudan a suavizar visualmente las arrugas y aportan un efecto similar al de un iluminador natural. Este tono resulta especialmente favorecedor para pieles medias y morenas, ya que realza el brillo natural del cutis sin generar contrastes demasiado marcados.

Otro de sus principales beneficios es que las canas se integran con mayor facilidad, por lo que el crecimiento del cabello resulta menos evidente entre cada visita al salón.

2. Rubio beige o dorado suave

Si existe un color capaz de restar años al rostro, ese es el rubio beige o dorado suave. A diferencia de los rubios platinados o excesivamente fríos, este tono aporta calidez y suavidad, dos características especialmente favorecedoras después de los 50 años.

Los expertos coinciden en que los tonos dorados, miel y beige reflejan mejor la luz sobre la piel y ayudan a crear una apariencia más descansada, luminosa y juvenil. Además, aportan movimiento visual al cabello y hacen que la melena luzca con mayor volumen y vitalidad.

Por qué los tonos luminosos del tinte de pelo rejuvenecen más

Las mechas suaves, los reflejos dorados y los tonos intermedios suelen ser los más favorecedores a partir de los 40, 50 y 60 años. Según diversos especialistas en coloración capilar, estos tonos aportan luz alrededor del rostro, suavizan los rasgos y crean un efecto visual más fresco y armonioso, informa Clarín.

Estos tintes de pelo te hacen ver más joven.|(ESPECIAL/CANVA)

Esta técnica evita el efecto endurecedor que pueden generar los colores demasiado oscuros o uniformes. La clave no está únicamente en cambiar de color, sino en elegir un tono que aporte brillo, dimensión y naturalidad. Cuando el cabello refleja mejor la luz, la piel también luce más radiante y las facciones adquieren un aspecto más suave.

Si buscas un cambio que realmente te ayude a lucir más joven después de los 50, el castaño claro con reflejos miel y el rubio beige suave son dos apuestas seguras. Ambos continúan siendo tendencia gracias a su capacidad para iluminar el rostro, disimular las canas y proporcionar un efecto rejuvenecedor de forma natural y elegante.