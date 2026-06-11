3 bases de maquillaje de alta cobertura para piel grasa

Conoce cuáles son las 3 mejores bases de maquillaje que te ayudarán a dar cobertura alta para piel grasa sin saturar tu rostro, de acuerdo con los expertos en la materia.

El manejo de la piel grasa implica un desafío único en las rutinas de belleza, porque debemos enfocarnos en no provocar brotes ni en un efecto brillante a mitad del día.

Encontrar el equilibrio perfecto entre una cobertura total y una fórmula de larga duración exige mirar más allá de la simple opacidad; con productos formulados especialmente para regular la producción de sebo y resistir al medio ambiente.

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Las 3 bases de maquillaje perfectas para la piel grasa

Base líquida de fijación prolongada

Este tipo de fórmula es el estándar de oro para el control de brillos extremos y jornadas de trabajo muy largas. Suele funcionar porque utiliza redes de polímeros que fijan los pigmentos a la piel, volviéndola resistente a la transferencia, al agua y al sudor.

Al ser libre de aceites vegetales o minerales, se asienta rápidamente en el rostro dejando un acabado mate natural que no se desplaza ni se acumula en las líneas de expresión.

Una de sus ventajas es que su alta concentración de pigmentos puros cubrirá las manchas, acné y rojeces con una cantidad mínima de producto.

Las mejores bases de cobertura alta para piel grasa|Pexels: MART PRODUCTION

Base fluida matificante

Este producto es una evolución tecnológica que combina el maquillaje de alta cobertura con los beneficios del cuidado de la piel.

Funciona porque incorpora ingredientes botánicos con ácidos ligeros que actúan directamente sobre la glándula sebácea durante las horas de uso.

Ayuda a difuminar ópticamente el tamaño de los poros dilatados y la textura irregular, ofreciendo una sensación de ligereza y frescura.

Las mejores bases de maquillaje para pieles grasas|Pexels: MART PRODUCTION

Base en crema-suero

Integra polvos minerales con tecnologías de aire celular que absorben el brillo de manera física e inmediata.

Está potenciada con niacinamida para calmar la inflamación propia de las pieles grasas con tendencia al acné, además de filtros solares minerales de amplio espectro.

Brinda un acabado mate aterciopelado que controla la oleosidad de la frente, nariz y mentón durante varias horas.

