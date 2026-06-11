Muere chef de Venga La Alegría el mismo día de su cumpleaños. “Dejó una huella imborrable”

Hace unas horas se confirmó una tragedia ocurrida en la televisión hondureña. Se dio a conocer la muerte de Sandra Díaz del Valle, quien se consolidó como una querida chef dentro de la edición de Venga La Alegría de su país.

Fue a través de las redes sociales oficiales de TV Azteca Honduras que se informó la noticia. "Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Chef Sandra de Venga la Alegría, quien dejó una huella imborrable en nuestra familia al compartir con todos su amor, su alegría y la pasión que la caracterizaba en cada proyecto que emprendía", dice el comunicado.

La chef falleció el 10 de junio, el mismo día de su cumpleaños número 46; habían pasado solo horas desde que TV Azteca Honduras le había enviado una felicitación a través de redes sociales. Hasta el momento se desconoce cuál fue la causa oficial del deceso.

La empresa pidió respeto y solidaridad para los seres queridos de la chef, ante uno de los momentos más difíciles en sus vidas. "Recordamos con cariño su calidez humana, sus sonrisas y la dedicación con la que conquistó el corazón de compañeros y televidentes".

El emotivo mensaje de la chef Sandra Díaz del Valle antes de su muerte

La chef de Venga La Alegría Honduras solía compartir imágenes de sus recetas en redes sociales y también promocionaba las clases de cocina que impartía de manera independiente. Hace 2 días, justo antes de su repentina muerte a los 46 años, publicó un mensaje que algunas personas han interpretado como una despedida.

"Cada receta, cada plato y cada presentación llevan un pedacito de mi corazón", escribió en el inicio de su mensaje, que acompañaba un carrusel de imágenes. "Hoy me siento especialmente agradecida con Dios por permitirme trabajar con el don que me regaló, por cada oportunidad, por cada aprendizaje y por cada persona que confía en mi cocina. Gracias por acompañarme en este hermoso camino lleno de sabores, historias y mucho amor".