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7 prendas básicas que toda mujer de 30 años debe tener en su clóset

Descubre cuáles son las mejores 7 prendas básicas que toda mujer de 30 años debe tener en su clóset para poder tener un armario completo y variado

7 prendas básicas que toda mujer de 30 años debe tener en su clóset
7 prendas básicas que toda mujer de 30 años debe tener en su clóset|Pexels: Get Lost Mike

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

Existen algunas prendas básicas que toda mujer en sus 30 años debe tener en su armario, ya que combina con la etapa de mayor seguridad personal y estabilidad de sus vidas, y reflejará su estilo de vida en su forma de vestir.

El objetivo del clóset debe dejar atrás el fast fashion y enfocarse en un estilo más pulido, estratégico y duradero. La clave no es tener un armario lleno, sino contar con las piezas correctas que resuelvan cualquier situación en cuestión de minutos.

Construir un fondo de armario sólido a los 30 años no debe ser aburrido, sino liberador. Se trata de invertir en prendas versátiles y de buena calidad que se adapten a cenas improvisadas, salidas casuales y reuniones en el trabajo.

Las 7 prendas básicas para toda mujer de 30 años

  • Blazer estructurado neutro

Un blazer bien cortado es la tercera prenda perfecta para elevar cualquier atuendo al instante. Define los hombros y estiliza la silueta de forma inmediata. Úsalo con jeans y camiseta blanca para un look casual sofisticado, o sobre un vestido formal. Los colores clave son negro, azul marino, gris o camel.

  • Un par de jeans de corte recto y lavado oscuro

Son esenciales, los necesitas porque son universalmente favorecedores y nunca pasan de moda, puedes combinarlos con mocasines o tacones y blusas de seda. Elige una mezclilla con 98% de algodón.

Las 7 prendas básicas que debes tener en tu clóset si ya tienes 30 años
Las 7 prendas básicas que debes tener en tu clóset si ya tienes 30 años|CREATIVE IMPRESSIONS MEDIA

  • Camisa blanca de botones

Aporta una formalidad relajada que funciona en ambientes corporativos y creativos. Llévala desabrochada con mangas arremangadas y joyería dorada. Invierte en telas naturales como el algodón, popelín o el lino.

  • Vestido negro corto

El clásico indiscutible de la moda, se adapta al nivel de formalidad del evento según los accesorios que elijas. Opta por un corte midi, de línea A o tipo tubo, con un escote discreto.

  • Gabardina clásica

Es ligera, protege del clima y hace que un outfit se vea chic. Elige el clásico color beige, arena o khaki para combinar con todo.

Las prendas básicas que debes tener si eres una mujer de 30 años
Las prendas básicas que debes tener si eres una mujer de 30 años|Pexels: Anastasia Shuraeva

  • Playera blanca de algodón

Es la base de capas definitiva, busca algodón egipció con un cuello redondo o en "V" que mantenga su estructura tras las lavadas.

  • Pantalones de vestir de talle alto

Alargan visualmente las piernas y ofrecen una comodidad superior a la de muchos pantalones. Rompe su formalidad combinándolos con una playera básica.

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