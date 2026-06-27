ÚLTIMA HORA: Muere papá de Lidia Ávila; exintegrante de OV7: “Hoy mi héroe voló alto”

La mañana de este sábado 27 de junio a través de su cuenta de instagram, la reconocida cantante; exintegrante de OV7 compartió la lamentable noticia de que su padre; el señor Mónico Ávila había fallecido. A través de redes la artista publicó 12 fotografías con las que no solo se despidió de su padre sino con las que compartió con todo el mundo la relación que tuvo con su proteginitor, así como los grandes momentos que vivieron a lo largo de los años. Actualmente su publicaión cuenta con más de 14 mil reacciones y comentarios por parte de diversos amigos y fans enviando mensajes de condolencias y amor.

Lidia Ávila comparte mensaje desgarrador para despedirse de su padre

La exintegrante de una de las agrupaciones más importantes en México se encuentra de luto luego de que anunciara el fallecimiento de su padre. "Hoy mi héroe voló alto, ya estás en la vida eterna papito hermoso, ya nada te duele", fueron algunas de las palabras que compartió la cantante a través de instagram. En dicha publicaión la interpréte de éxitos como "Enloquéceme", "Shabadabada", "Vuela más alto", "Mirame a los ojos", entre otros, expresó que su padre ya se encontraba con Sophia, hija de la cantante; quién perdió la vida a los 6 meses de nacida hace 16 años. "...que puedo decir que no te haya dicho en vida, gracias por tanto, serás siempre el pilar de esta familia" fueron palabras de Ávila en su publicación, misma en la que dijo que amaría a su padre por siempre y dónde le deseaba un descanso en paz.

Hasta el momento se desconocen las causas oficiales de la muerte del señor Mónico Ávila ya que la artista no brindó más detalles a través de sus redes, mismas en las que hace 6 días compartió un video con fotografías a lado de su papá con motivo del Día del Padre, en las que se les podíá ver a ambos felices, abrazados y disfrutando de momentos en familia.

¿Quién es Lidia Ávila?

Su nombre completo es Lidia Érika Ávila Beltrán, reconocida en la industria del entretenimiento por ser una cantante y actriz mexicana misma que destacó por formar parte de uno de los grupos musicales más exitosos de pop en México; OV7, antes "Onda Vaselina". La intérprete de "Te quiero tanto" inició su carrera en 1990 y ha destacado como actriz en la pantalla chica además de que también ha sido conductora. Actualmente cuenta con más de 600 mil seguidores en instagram, red social en la que comparte momentos de su vida personas así como sus proyectos y eventos sociales a los que asiste.

