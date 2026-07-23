La apariencia de una piel más firme no depende únicamente de tratamientos estéticos a los que te sometas, como la cirugía, sino que hay otros factores que influyen. Entre ellos, la elección de productos y las técnicas de maquillaje, lo que la harán ver más firme y lucir más joven. La forma la puedes conjuntar con las 3 ideas de uñas nude lechosas estilo TikTok que están de moda y se ven hermosas.

Es importante mencionar que un rostro hidratado antes del maquillaje mejora la apariencia de la piel y ayuda a que la base se distribuya de manera uniforme. Mientras que el maquillaje aprovecha la luz y las sombras para crear efectos visuales, pero que parezca lo más natural, como lo son estos 8 tipos de uñas que se ven hermosas: son diseños neutros para usar en cortas o largas.

Las 7 técnicas de maquillaje

1. Preparar la piel con una crema hidratante: Los primeros con acabado luminoso ayudan a suavizar la superficie y favorecen un resultado uniforme.

7 técnicas de maquillaje que hacen ver la piel más firme sin cirugía|IA

2. Aplicar la base: Para ello se recomienda iniciar desde el centro del rostro hacia arriba. Extender la base con movimientos ascendentes evita acumulaciones en pliegues y crea una apariencia más definida.

3. Coloca el corrector en puntos estratégicos: Esta técnica aporta luminosidad y evita que el exceso de producto marque las arrugas de expresión.

4. Eleva los pómulos con el contorno: Colocar el contorno ligeramente por encima del hueco natural de la mejilla y difuminar hacia la sien para crear una ilusión óptica de elevación facial sin modificar los rasgos naturales.

5. Utiliza iluminador: Aplicar iluminador sobre la parte superior de los pómulos, el arco de la ceja y el puente de la nariz ayuda a captar la luz y generar mayor dimensión.

6. Evita el exceso de polvo: Una cantidad elevada de polvo puede resaltar líneas de expresión y disminuir el aspecto luminoso del maquillaje.

7. Peina las cejas: Unas cejas ligeramente elevadas ayudan a equilibrar las proporciones del rostro.