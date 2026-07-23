7 técnicas de maquillaje que hacen ver la piel más firme sin cirugía
La manera en la que te aplicas los cosméticos influye en lo visual, ya que le puede dar mayor luminosidad y definición al rostro
La apariencia de una piel más firme no depende únicamente de tratamientos estéticos a los que te sometas, como la cirugía, sino que hay otros factores que influyen. Entre ellos, la elección de productos y las técnicas de maquillaje, lo que la harán ver más firme y lucir más joven. La forma la puedes conjuntar con las 3 ideas de uñas nude lechosas estilo TikTok que están de moda y se ven hermosas.
Es importante mencionar que un rostro hidratado antes del maquillaje mejora la apariencia de la piel y ayuda a que la base se distribuya de manera uniforme. Mientras que el maquillaje aprovecha la luz y las sombras para crear efectos visuales, pero que parezca lo más natural, como lo son estos 8 tipos de uñas que se ven hermosas: son diseños neutros para usar en cortas o largas.
Las 7 técnicas de maquillaje
1. Preparar la piel con una crema hidratante: Los primeros con acabado luminoso ayudan a suavizar la superficie y favorecen un resultado uniforme.
2. Aplicar la base: Para ello se recomienda iniciar desde el centro del rostro hacia arriba. Extender la base con movimientos ascendentes evita acumulaciones en pliegues y crea una apariencia más definida.
3. Coloca el corrector en puntos estratégicos: Esta técnica aporta luminosidad y evita que el exceso de producto marque las arrugas de expresión.
4. Eleva los pómulos con el contorno: Colocar el contorno ligeramente por encima del hueco natural de la mejilla y difuminar hacia la sien para crear una ilusión óptica de elevación facial sin modificar los rasgos naturales.
5. Utiliza iluminador: Aplicar iluminador sobre la parte superior de los pómulos, el arco de la ceja y el puente de la nariz ayuda a captar la luz y generar mayor dimensión.
6. Evita el exceso de polvo: Una cantidad elevada de polvo puede resaltar líneas de expresión y disminuir el aspecto luminoso del maquillaje.
7. Peina las cejas: Unas cejas ligeramente elevadas ayudan a equilibrar las proporciones del rostro.