¿Quién gana HOY el Juego por la Recompensa del 23 de julio del 2026 en Survivor México La Reliquia en Llamas?

Survivor México La Reliquia en Llamas estuvo en boca de todos la noche de este miércoles ya que las tribus Halcones y Jaguares se disputaron el Tótem de la Inmunidad Grupal, hubo concejo tribal y ya hubo primera eliminada... ¡Azalia Ojeda! Ahora, las actividades de supervivencia continúan con el Juego por la Recompensa.

¿Quién gana el Juego por la Recompensa de Survivor México La Reliquia en Llamas?

En medio del furor desatado por las alianzas, diferencias de personalidad, rivalidades y hasta el agotamiento que ya comenzó a notarse entre los sobrevivientes , este jueves 23 de julio del 2023 se celebrará una nueva edición del Juego por la Recompensa.

Como recordarás, el pasado martes la tribu Jaguares celebró por todo lo alto su victoria en el primer Juego por los Suministros : esto les permitió obtener 500 gramos de frijol, un kilo de arroz y 250 mililitros de aceite.

Sin embargo, pronto la tribu amarilla descubrió que no debía confiarse tanto, pues ayer miércoles los Halcones se anotaron una llamativa victoria en el Juego por la Inmunidad Grupal al obtener el Tótem de Inmunidad , lo que a la postre derivó en el concejo tribal y la eliminación de Azalia Ojeda.

Ahora los Jaguares se quedaron con una integrante menos, algo que podría ser determinante a la hora de cumplir con los exigentes retos que "Warrior" tiene listos para este jueves de Recompensa... ¿qué ocurrirá? ¡No hay mucha comida y los víveres del premio podrían marcar la diferencia!

¿Cuándo y dónde ver Survivor México La Reliquia en Llamas?

Survivor México La Reliquia en Llamas tendrá transmisiones de lunes a viernes en un horario de 6:30 pm a 8:30 pm a través de la señal de Azteca UNO, en su sitio web oficial y en la plataforma de streaming Disney+, recuerda que es después de Acércate a Rocío, pero antes de MasterChef 24/7 para que la emoción no deje de continuar por la noche.

Survivor México La Reliquia en Llamas es conducido por Carlos Guerrero "Warrior", quien guiará cada una de las pruebas que los participantes deban enfrentar. ¡No te pierdas todos los encuentros que se hagan!

LISTA ACTUAL de los sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas

El 11 de julio se dieron a conocer a los primeros 4 sobrevivientes que se internarán en las playas de Survivor, mientras que el 12 se revelaron 8 nombres más que, sin duda, causaron furor entre los fanáticos de lo extremo; al final, el lunes 20 de julio salieron a la luz los últimos cuatro sobrevivientes que se apuntaron a la aventura; ahora, con la salida de Azalia la lista quedó así.

La lista COMPLETA ACTUALIZADA de los sobrevivientes es la siguiente: