Esta es la razón por la cual las personas lloran en una discusión, según la psicología

Hay personas que durante una discusión comienzan a llorar por lo que muchos interpretan que es una señal de debilidad o de falta de control emocional. Ante esto la psicología ha realizado estudios sobre este comportamiento y tiene un trasfondo más complejo.

Las lágrimas no siempre reflejan tristeza por lo que hay ocasiones en que aparecen porque la persona se siente desbordada, necesita liberar tensión o su sistema nervioso está intentando recuperar el equilibrio.

¿Qué dice la psicología sobre el llanto en una discusión?

La ciencia dice que en muchas ocasiones, las lágrimas aparecen como una respuesta automática del organismo cuando percibe una situación de elevada tensión emocional.

Cuando hay una discusión el organismo activa diferentes respuestas fisiológicas. Esta es una situación que aumenta la frecuencia cardiaca, se elevan los niveles de alerta y el cerebro interpreta que se encuentra ante una situación potencialmente amenazante. Ante este contexto es que las lágrimas canalizan la intensidad emocional que no puede ser expresada en ese momento de otra manera.

Los especialistas consideran que el llanto funciona como una válvula de escape en el momento donde las emociones tienen una intensidad elevada. Esto ayuda al cuerpo a poder reducir la tensión acumulada e ir recuperando la calma.

Ante esto es que se recomienda prestar atención las señales previas al llanto por lo que debes detectar cuando aumenta la tensión, hacer pausas si es necesario y aprender técnicas de respiración para gestionar las emociones durante una conversación complicada.

En definitiva, los psicólogos manifiestan que llorar durante una discusión no es una muestra de fragilidad, sino la activación de un mecanismo de defensa diseñado para proteger el equilibrio emocional. Esta es una reacción natural que evidencia hasta qué punto la mente y el cuerpo trabajando juntos cuando las emociones llegan a una intensidad elevada.

