7 diseños de uñas con estrellas de mar, la mayor tendencia para este verano 2026

Si eres de aquellas mujeres que les encanta estar en tendencia y a la moda por temporadas sigue leyendo, porque tenemos hermosas opciones de diseños de uñas, inspirados en las estrellas de mar. Estos estilos de manicura son perfectos para llevarlos en este verano 2026, para ir a la playa o simplemente para lucir arreglada en tu día a día y robar miradas.

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Diseños de uñas inspiradas en estrellas de mar

1. Combinadas: Este diseño de uñas es una tendencia total gracias a que lleva algunas uñas con la punta francesa en tono amarillo mantequilla. Para las estrellas de mar puedes combinar tus colores favoritos, pero te recomendamos llevarlas en dorado y rosa con lunares blancos.

2. Relieve: Si prefieres algo más discreto pero hermoso, esta manicura es perfecta. La base de las uñas es de un tono cloud dancer y para los detalles en relieve escoge el color dorado para que luzcas a la moda, no olvides llevar a mano alzada una estrella de mar.

3. Coloridas: Si buscas que tu diseño de uñas sea parte fundamental de tu outfit, esta es una buenísima idea. Opta por una base transparente y para las estrellas de mar lleva tus colores favoritos, te sugerimos el azul, rosa y naranja, para darle un plus no olvides los pequeños polka dots.

4. Estilo playa: Este diseño de uñas es único y está inspirado en la playa. La combinación del azul bebé y el blanco son perfectas y el protagonista de este diseño es la estrella de mar blanca con relieves del mismo tono y el roque ideal es la pequeña estrella dorada.

5. Aesthetic: Si quieres algo más discreto y sutil, pero que tenga mucho estilo, inspírate con este diseño de uña con una base nude. Para las estrellas de mar combina el dorado con café y puntos blancos para hacerla ver aún más hermosa.

6. Cortas: Hay diseños de uñas para todos los gustos y si te gusta siempre tener una manicura corta e impecable, pero a la moda, te recomendamos este estilo donde los colores realzan el diseño (naranja, amarillo, azul y rosa).

7. Estilo agua: Si eres fanática de los diseños de uñas más elaborados, te sugerimos esta última opción que tiene combinación de efecto agua, relieve y mano alzada.