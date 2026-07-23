Guía práctica para crear un aromatizante casero y eliminar los mosquitos

Sin dudas, la temporada de lluvia es el momento ideal para la proliferación de mosquitos que no solo causan molestias, sino que transmiten enfermedades que pueden ser mortales.

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Para poder eliminarlos nos encontramos con una gran cantidad de productos, pero los químicos tampoco son grandes aliados. Ante esto es que puedes elaborar un aromatizante casero que funciona como repelente para estos insectos.

En este caso te vamos a dejar una guía libre de químicos agresivos para que puedas cuidar la salud de tu familia y mascotas. Toma nota y elimina a los molestos mosquitos.

¿Cómo elaborar un aromatizante casero para mosquitos?

Este aromatizante casero ayuda a neutralizar a los insectos de forma inmediata y deja un aroma agradable. Es una alternativa ecológica y funcional frente a los productos que encontramos en el mercado.

Ingredientes para la elaboración



Un frasco de vidrio de boca estrecha.

Alcohol de 96º o vodka (como base volátil).

Aceite de almendras o agua destilada.

Varillas de ratán o palitos de bambú.

Aceites esenciales: Citronela, Limón y Eucalipto.

Procedimiento



Mezcla un 70% de alcohol con un 30% de agua o aceite base en el frasco.

Añade 40 gotas de aceite esencial de citronela y 20 de eucalipto limón.

Introduce las varillas y dales la vuelta tras las primeras dos horas.

Ubica el frasco cerca de corrientes de aire o ventanas abiertas.

Es importante que apliques el aromatizante en las horas de mayor actividad de los insectos. Tienes que rociar el líquido en puntos estratégicos del hogar para maximizar su efectividad, creando una barrera invisible que mantiene alejados a los mosquitos durante varias horas.

También es importante que para mantener su potencia puedas agitar suavemente los difusores de varillas cada dos días. Otras esencias que pueden funcionar son: citronela, eucalipto limón, menta piperita, lavanda, árbol de té.