4 patrones amigurumi de Sanrio superfáciles para principiantes: teje a Hello Kitty y Cinnamoroll este fin de semana

Los amigurumis se han convertido en uno de los proyectos favoritos de millones de fanáticos del crochet. Su popularidad radica en lo adorables que son y lo mucho que puedes practicar y desarrollar tus habilidades haciendo uno de estos. Es por eso que, si eres principiante, los diseños inspirados en Sanrio son ideales para empezar, ya que muchos utilizan formas sencillas y pocos cambios de color. Lo mejor de todo es que un proyecto como este para tu fin de semana puede ayudarte a relajarte y olvidar tus problemas, y lo mejor, sin frustrarte.

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4 amigurumis de Hello Kitty y sus amigos ideales para principiantes

Estos cuatro amigurumis te harán mejorar tus habilidades de crochet, a la par que creas algo adorable para decorar tu hogar:

1. Hello Kitty, un clásico para empezar

Obviamente, la opción número uno es la famosa gatita de Sanrio, Hello Kitty. Este personaje es perfecto para principiantes, pues su cabeza y su cuerpo se elaboran con formas básicas. Solo necesitarás estambre blanco, rojo, amarillo y negro y listo, tendrás a un hermoso amigurumi.

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2. Cinnamoroll, el favorito de los amantes de lo tierno

Este personaje te puede resultar un poco más complicado gracias a sus largas orejas, pero no te preocupes, que realmente es algo sencillo de hacer. Este proyecto es para aquellos que ya dominan los puntos básicos en el crochet. La ventaja que tiene este personaje es que es todo blanco y no requiere hacer cambios de color.

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3. My Melody, un proyecto rápido y adorable

No hay duda de que el gorrito con orejas largas convierte a My Melody en un personaje muy fácil de reconocer y es por eso que, en cualquier diseño, este es un accesorio que no te puede faltar. Realmente, hacer el gorrito es algo muy sencillo y su cuerpo es relativamente sencillo de realizar, pues tiene formas básicas.

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4. Kuromi, perfecta para subir de nivel

Si estás comenzando a sentir que los diseños básicos ya no son lo tuyo, Kuromi te puede ayudar a subir de nivel. Su gorro negro con detalles añade un poco de complejidad, pero sigue siendo accesible para principiantes para ir mejorando con la práctica.