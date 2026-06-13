7 tonos de esmalte para rejuvenecer e iluminar la piel madura de las manos
Descubre cuáles son los 7 mejores tonos de esmalte para rejuvenecer e iluminar la piel madura de las manos y verte en tendencia este verano de 2026
Los tonos de esmalte pueden jugarnos en contra o a favor, dependiendo del tipo de colorimetría. De acuerdo con los expertos, existe una estrategia para rejuvenecer e iluminar de forma inmediata la piel madura de las manos.
Al igual que el rostro, la dermis de las manos experimenta cambios con el paso del tiempo, como la pérdida de densidad, la aparición de manchas por el sol y la visibilidad de venas azuladas.
Una de las estrategias para restar años visualmente es evitar los colores apagados o excesivamente oscuros y preferir los pigmentos vibrantes, subtonos cálidos y acabados luminosos que actúen como un filtro sobre la piel.
Los 7 tonos de esmalte que rejuvenecen tus manos
- Rojo anaranjado o coral caliente
El rojo es un clásico atemporal, la clave para las pieles maduras es elegir un tono con base naranja o coral que aportan calidez instantánea a las manos, inyectando vitalidad y desviando la atención de las manchas de la edad.
- Nude rosado o beige cálido
Un tono neutro que nunca falla, siempre y cuando se elija la variante que imite la salud de la uña. AEl efecto es que alarga visualmente los dedos y aporta un aspecto de limpieza y sofisticación.
- Rosa palo o rosa pastel
Un color romántico y rejuvenecedor por excelencia que evoca juventud y delicadeza. Ilumina la base de la uña y aporta un resplandor saludable a toda la mano, suavizando la apariencia de las articulaciones prominentes.
- Melocotón o durazno
Un tono pastel con una fuerte dosis de calidez que se adapta de forma maravillosa a los pieles. Aporta una luminosidad sutil pero efectiva.
- Blanco suave
Puede lucir muy estridente, pero su versión translúcida o lechosa es un acierto. Ofrece una apariencia sumamente limpia.
- Gris sutil
Aporta un aire contemporáneo y elegante, tejuveneciendo el estilo general de las manos sin caer en colores estridentes.
- Terracota o marrón
La alternativa perfecta a los tonos oscuros tradicionales como el negro o el azul marino, que tienden a envejecer las manos.