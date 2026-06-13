MasterChef 24/7: 5 accesorios para el cabello perfectos para cocinar sin perder el estilo

Entre el calor de los fogones, largas jornadas de trabajo y la necesidad de mantener altos estándares de higiene, los cocineros han encontrado formas de combinar funcionalidad y moda. Estos cinco accesorios para el cabello demuestran que es posible lucir bien mientras se trabaja en una cocina como las de MasterChef 24/7.

5 accesorios para el cabello perfectos para cocinar al estilo de MasterChef 24/7

Lejos de ser un simple requisito laboral, los accesorios para el cabello se han convertido en aliados para expresar personalidad y estilo. Estas son cinco opciones que destacan por su practicidad y diseño. Porque, al final, ser un cocinero, como los de MasteraChef México 2026, implica cuidar cada detalle, incluso aquellos que van más allá del plato.

1. Pañuelo o paliacate: son una opción popular entre cocineros que buscan una apariencia más relajada. Ayudan a controlar el cabello y absorben el sudor durante las jornadas más intensas. Además, permiten incorporar estampados y colores que reflejan la identidad de cada profesional.

2. Diademas: las diademas se han convertido en una tendencia dentro y fuera de la cocina. Su principal ventaja es mantener el cabello alejado del rostro. Elegantes y cómodas, permiten controlar mechones sueltos y añadir un toque sofisticado al look culinario.

3. Bandas de tela: son una opción práctica para cocinar porque ayudan a mantener el cabello alejado del rostro, absorben el sudor generado por el calor de la cocina y aportan comodidad durante largas jornadas. Además, combinadas con una coleta o moño, permiten mantener un aspecto ordenado sin renunciar al estilo personal.

Para una cocina profesional, las bandas de tela funcionan mejor cuando se utilizan junto con el cabello recogido.

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4. Pinzas tipo "claw clip": han regresado con fuerza a las tendencias de moda. Son prácticas para recoger el cabello rápidamente durante la preparación de alimentos. Emmanuel, cocinero en MasterChef 24/7, ha optado por esta opción como una de sus favoritas.

5. Donas o lazos: permiten crear recogidos firmes y ordenados que resisten toda una jornada frente a los fogones. Además de recoger el cabello, ayudan a reducir el quiebre y aportan un toque moderno.

La cocina profesional es un espacio donde la creatividad y la disciplina conviven a diario. Sin embargo, además de dominar recetas y técnicas culinarias, los chefs y cocineros deben prestar especial atención a aspectos como la higiene y la seguridad. Uno de ellos es el control del cabello, una medida indispensable para evitar la contaminación de los alimentos.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.