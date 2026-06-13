Manualidades para el Día del Padre: 5 ideas de tarjetas bonitas y fáciles de hacer para sorprender a papá

El Día del Padre está a la vuelta de la esquina y, ¿todavía no tienes el regalo ideal? ¡No te preocupes! A continuación te compartimos algunas manualidades rápidas y sencillas con las que puedes sorprender a papá en su día. Checa estas 5 ideas de tarjetas: son súper bonitas y fáciles de hacer.

También te puede interesar: 4 alternativas para reemplazar la cabecera tradicional y hacer que la habitación parezca más grande

5 ideas de tarjetas bonitas y fáciles para el Día del Padre 2026

Desde tarjetas dignas para colocar en una vitrina hasta manualidades más sencillas, pero con mucho amor. Estas son 5 ideas de tarjetas bonitas y fáciles para sorprender a papá este Día del Padre 2026:

Carta Gigante

Esta idea es genial para que toda la familia escriba un mensaje a papá. También puedes incluir recuerdos, como fotografías o dibujos. Sin duda, es de las opciones más emotivas y personalizadas. Aquí te compartimos un breve ejemplo. Recuerda que el mensaje y las imágenes se pueden sustituir por lo que más se adapte a tu estilo o el de tu papi.

Álbum de torneo de fútbol

¡Lleva la fiebre mundialista a un nuevo nivel! Aprovecha la justa veraniega y haz tu propio álbum de estampas personalizado. Puedes incluir fotografías, mensajes y momentos importantes de papá. ¡Un regalo digno de colocar en una vitrina!

Tarjeta en forma de camisa

Esta es una manualidad sencilla, pero bonita. La tarjeta imita una camisa con cuello y corbata. Lo padre de esta idea es que puedes decorar con los colores y detalles favoritos de papá y añadir un emotivo mensaje al interior. ¡Seguro le encantará!

En 3D

Si buscas una tarjeta con factor sorpresa, las cartas con un efecto en 3D son la opción perfecta. Si bien se trata de un trabajo más laborioso, el resultado es verdaderamente llamativo y súper creativo. Aquí te compartimos una inspiración.

Tarjeta en forma de cartera

Esta pequeña tarjeta está diseñada como si fuera una billetera. Sin duda, es una idea sencilla, pero súper creativa. Al interior de la cartera puedes incluir un mensaje de cariño y diversas notas de amor. También puedes añadir stickers o fotografías pequeñas para que el resultado sea aún más original y significativo.

¿Cuándo es el Día del Padre en México?

Como es tradición en México, el Día del Padre se celebra cada tercer domingo de junio. Para este 2026, la festividad se llevará a cabo el domingo, 21. Así que manos a la obra, que aún te quedan unos cuantos días para sorprender a papá con una emotiva tarjeta para su día.