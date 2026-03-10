7 tonos de maquillaje que iluminan la piel esta temporada
Esta temporada, la tendencia es verse natural e iluminada, por lo que expertos comparten los trucos para que la piel se vea vibrante sin exceso de maquillaje
Las tendencias de maquillaje de esta primavera 2026 están enfocadas en lucir una piel radiante y natural, independientemente de si la tez es clara, morena y oscura.
Según los makeup artist más destacados, existen algunos tonos que están de moda y que ayudan a lucir una especie de bronceado y brillo que proyecta frescura y calidez.
Los 7 tonos de maqullaje que iluminan tu piel
- Butter Yellow
El amarillo mantequilla es una de las tendencias de esta temporada y funciona de diferentes maneras, dependiendo del tono de la tez. Por ejemplo, en pieles claras suele aportar un brillo suave y cálido sin saturar, mientras que en pieles más morenas crea un contraste vibrante y si se usa como sombra, ilumina la mirada.
- Color durazno
También en tonos de melocotón o coral, es un clásico de la primavera que simula un rubor natural. En las pieles claras aportan frescura y para las oscuras resaltará los subtonos dorados naturales.
- Bronce y dorado
Estos tonos son recomendados por los expertos porque dan la apariencia de un bronceado natural estilo sun-kissed. Se trata del mejor amigo de las pieles morenas y oscuras.
- Lavanda y rosa pastel
Los colores perfectos para un estilo minimalista en las pieles claras, mientras que en las morenas aplica un brillo y contraste que, además de favorecedor, es moderno y fresco.
- Miel y caramelo
Son colores cálidos que aportan dimensión. Queda mejor en pieles de morenas claras a oscuras, ya que resalta subtonos que iluminarán el rostro de manera natural, y aportan calidez en zonas estratégicas.
- Lima o verde menta
Colores que iluminan al instante las pieles claras y que lucen perfectos con un delineado sutil, mientras que en pieles oscuras pueden usarse como punto de luz en el lagrimal para añadir un toque original.
- Marrón suave
También conocido como moca, es un tono que combina con todo tipo de piel y aporta una base neutra para que los iluminadores se conviertan en los protagonistas del maquillaje.
Como consejo extra, la tednencia de esta primavera también es el glass skin, que se consigue mezclando un poco de iluminador con la base del rostro, para agregar brillo a la piel.