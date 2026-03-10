7 tonos de maquillaje que iluminan la piel esta temporada

Las tendencias de maquillaje de esta primavera 2026 están enfocadas en lucir una piel radiante y natural, independientemente de si la tez es clara, morena y oscura.

Según los makeup artist más destacados, existen algunos tonos que están de moda y que ayudan a lucir una especie de bronceado y brillo que proyecta frescura y calidez.

Los 7 tonos de maqullaje que iluminan tu piel

Butter Yellow

El amarillo mantequilla es una de las tendencias de esta temporada y funciona de diferentes maneras, dependiendo del tono de la tez. Por ejemplo, en pieles claras suele aportar un brillo suave y cálido sin saturar, mientras que en pieles más morenas crea un contraste vibrante y si se usa como sombra, ilumina la mirada.

El color amarillo mantequilla ilumina cualquier tipo de piel|Pinterest: Niya

Color durazno

También en tonos de melocotón o coral, es un clásico de la primavera que simula un rubor natural. En las pieles claras aportan frescura y para las oscuras resaltará los subtonos dorados naturales.

Bronce y dorado

Estos tonos son recomendados por los expertos porque dan la apariencia de un bronceado natural estilo sun-kissed. Se trata del mejor amigo de las pieles morenas y oscuras.

El maquillaje peach da una apariencia de bronceado natural|Pinterest: Mona Swain

Lavanda y rosa pastel

Los colores perfectos para un estilo minimalista en las pieles claras, mientras que en las morenas aplica un brillo y contraste que, además de favorecedor, es moderno y fresco.

Las sombras en color lavanda crean un maquillaje fresco y moderno|Pinterest: Tiffany Rios

Miel y caramelo

Son colores cálidos que aportan dimensión. Queda mejor en pieles de morenas claras a oscuras, ya que resalta subtonos que iluminarán el rostro de manera natural, y aportan calidez en zonas estratégicas.

Los tonos miel y caramelo aportan calidez a la piel|Pinterest

Lima o verde menta

Colores que iluminan al instante las pieles claras y que lucen perfectos con un delineado sutil, mientras que en pieles oscuras pueden usarse como punto de luz en el lagrimal para añadir un toque original.

Los colores verde lima o menta aportan luz a la mirada|Pinterest: Sara González

Marrón suave

También conocido como moca, es un tono que combina con todo tipo de piel y aporta una base neutra para que los iluminadores se conviertan en los protagonistas del maquillaje.

El maquillaje marrón suave hace que destaque aún más el brillo del iluminador|Pinterest: Andriana

Como consejo extra, la tednencia de esta primavera también es el glass skin, que se consigue mezclando un poco de iluminador con la base del rostro, para agregar brillo a la piel.

