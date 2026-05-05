Es más frecuente centrar nuestra rutina de belleza en las manos, pero las uñas de los pies también merecen atención y cuidados, cuidarlos puede hacernos ver más elegantes y proyectar una imagen pulcra y sofisticada.

La elección de los tonos con los que realizarás tu pedicura no debe basarse solo en las tendencias de la temporada, sino que tiene el poder de estilizar la forma del pie, iluminar el tono de la piel y complementar cualquier tipo de calzado.

Hoy te enseñamos cómo conseguir unos pies elegantes que luzcan bien en sandalias minimalistas y casuales, pero también en unos tacones de gala. Con matices que aportan un aspecto limpio y lujoso.

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Los 7 tonos de uñas que hacen ver tus pies más elegantes

Rojo quemado o borgoña

Este es un color que añade profundidad, madurez y clase a tus pies. Conocido como el "rey absoluto de la elegancia". Además, es perfecto porque combina con todos los tonos de piel y hace que los pies se vean más refinados de forma instantánea.

Pedicura con uñas borgoña|Pinterest

Blanco milky o efecto lechoso

El blanco puro puede resultar demasiado estridente. Sin embargo, el blanco traslúcido o milky aporta una frescura inigualable.

Uñas milky o con blanco lechoso|Pinterest

Nude cremoso

Un tono que imita el color de tu piel o un par de tonos más arriba puede ayudarte a alargar visualmente tus dedos. El nude es la opción que grita lujo silencioso y es ideal para las que no quieren llamar la atención.

Pedicura nude elegante|Pinterest

Negro

Es un básico en la moda de alta gama, con un acabado de mucho brillo te dará un contraste moderno y minimalista que combinará con todo.

Uñas negras pies elegantes|Pinterest

Azul medianoche

Mantiene la sobriedad, el azul marino produndo aporta serenidad y también es una elección original que hará lucir especialmente a las pieles claras.

Pedicura en tonos azul medianoche|Pinterest

Gris topo

Es un híbrido entre gris y café. Es moderno, menos predecible que el beige y más suave que el negro. Para una imagen contemporánea y equilibrada.

Pedicura gris topo|Pinterest

Terracota o teja

Pedicura terracota para pies elegantes|Pinterest

Si prefieres un tono cálido, este es el color ideal. Es una opción elegante que se aleja del naranja neón. Evoca naturalidad y lujo artesanal.

