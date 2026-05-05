7 tonos de uñas que hacen ver tus pies más elegantes
Descubre cuáles son los 7 mejores tonos de uñas en tendencia para lucir unos pies elegantes con sandalias durante esta temporada de primavera-verano
Es más frecuente centrar nuestra rutina de belleza en las manos, pero las uñas de los pies también merecen atención y cuidados, cuidarlos puede hacernos ver más elegantes y proyectar una imagen pulcra y sofisticada.
La elección de los tonos con los que realizarás tu pedicura no debe basarse solo en las tendencias de la temporada, sino que tiene el poder de estilizar la forma del pie, iluminar el tono de la piel y complementar cualquier tipo de calzado.
Hoy te enseñamos cómo conseguir unos pies elegantes que luzcan bien en sandalias minimalistas y casuales, pero también en unos tacones de gala. Con matices que aportan un aspecto limpio y lujoso.
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Los 7 tonos de uñas que hacen ver tus pies más elegantes
- Rojo quemado o borgoña
Este es un color que añade profundidad, madurez y clase a tus pies. Conocido como el "rey absoluto de la elegancia". Además, es perfecto porque combina con todos los tonos de piel y hace que los pies se vean más refinados de forma instantánea.
- Blanco milky o efecto lechoso
El blanco puro puede resultar demasiado estridente. Sin embargo, el blanco traslúcido o milky aporta una frescura inigualable.
- Nude cremoso
Un tono que imita el color de tu piel o un par de tonos más arriba puede ayudarte a alargar visualmente tus dedos. El nude es la opción que grita lujo silencioso y es ideal para las que no quieren llamar la atención.
- Negro
Es un básico en la moda de alta gama, con un acabado de mucho brillo te dará un contraste moderno y minimalista que combinará con todo.
- Azul medianoche
Mantiene la sobriedad, el azul marino produndo aporta serenidad y también es una elección original que hará lucir especialmente a las pieles claras.
- Gris topo
Es un híbrido entre gris y café. Es moderno, menos predecible que el beige y más suave que el negro. Para una imagen contemporánea y equilibrada.
- Terracota o teja
Si prefieres un tono cálido, este es el color ideal. Es una opción elegante que se aleja del naranja neón. Evoca naturalidad y lujo artesanal.