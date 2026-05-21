El agua de rosas es uno de los elixires de belleza más antiguos y versátiles que existen. Su popularidad no es casualidad, ya que su pH es muy similar al de la piel humana, lo que lo convierte en un equilibrante natural ideal para casi cualquier tipo de cutis.

Este tipo de producto puede ser usado en diferentes tipos de piel, siendo apto para desde el rostro más sensible al más graso; gracias a sus propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y antioxidantes, este tónico puede transformar la textura y luminosidad de tu piel con algunos usos estratégicos.

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Los 7 usos del tónico de agua de rosas en tus rutinas de belleza

Equilibra el pH tras la limpieza

Después de lavar tu cara, el agua de rosas te ayudará a restablecer la acidez natural de la piel, cerrando los poros y preparándola para absorber mejor el suero o la crema.

Fijador de maquillaje natural

Rocía un poco sobre el rostro terminado para eliminar el efecto empolvado y fundir bien los productos. A diferencia de los fijadores con alcohol, este aporta un acabado glowy saludable.

Los mejores usos del tónico de agua de rosas en tu rutina de belleza|Pexels: Ron Lach

Alivio postdepilación o afeitado

Sus propiedades calmantes reducen el enrojecimiento y la irritación de inmediato. Es excelente para calmar la sensación de ardor en piernas y rostro.

Mascarilla descongestionante de ojos

Empapa dos algodones con agua de rosas fría y colócalos sobre tus párpados por cinco minutos. Esto ayudará a reducir la hinchazón matutina y a refrescar tu mirada.

Refrescante capilar

Aplícalo en el cuero cabelludo y puntas para controlar el frizz, dar brillo y dejar un aroma delicado sin añadir peso ni grasa.

Aplica el tónico de agua de rosas después de una limpieza facial|Pexels: Shiny Diamond

Diluyente de mascarillas de arcilla

En lugar de usar agua común para preparar tus mascarillas en polvo, usa agua de rosas para añadir un extra de hidratación y así evitar que la arcilla reseque demasiado la piel.

Bruma hidratante durante el día

En ambientes secos o con aire acondicionado, puedes rociar un poco sobre tu rostro para evitar la pérdida de agua transepidérmica y mantener tu piel jugosa.

