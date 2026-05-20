¿Te despiertas con la cara hinchada? 7 hábitos nocturnos para evitar la retención de líquidos

Despertar con la cara hinchada, especialmente en la zona de los párpados y las mejillas, es el resultado de la acumulación de linfa y de otros fluidos durante la noche.

Esto pasa porque el cuerpo está muchas horas en posición horizontal, por lo que la gravedad deja de ayudar al drenaje natural, y sumado a ciertos hábitos, provoca la llamada "cara de almohada".

Para evitar esta retención y lograr un rostro más esculpido al despertar, te presentamos los 7 mejores hábitos nocturnos validados por especialistas en medicina estética y dermatología.

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Los 7 hábitos que debes evitar para no despertar con la cara hinchada

Dormir con una almohada que no esté elevada

La recomendación es dormir con la cabeza ligeramente por encima del nivel del corazón, lo que facilita que los fluidos drenen hacia abajo por gravedad en lugar de estancarse en el rostro.

Consumir mucho sodio en la cena

La sal actúa como una esponja de tus células. Evita consumir embutidos, salsas procesadas o comida rápida por la noche, para prevenir el edema facial matutino.

Los hábitos que debes cambiar para no despertar con la cara hinchada|Pexels: Marcus Aurelius

No finalizar tu rutina con frío

Se recomienda aplicar un tónico o crema humectante directamente sacada del refrigerador. El frío provocará vasoconstricción y reducirá el flujo de sangre hacia la superficie, minimizando la hinchazón.

Consumir alcohol de noche

El alcohol deshidrata el cuerpo, lo que obliga a la piel a retener cualquier residuo de agua como mecanismo de defensa, resultando en una cara hinchada y opaca.

Cenar antes de dormir

Debes consumir tus alimentos unas 3 horas antes de ir a la cama, ya que una digestión activa durante el sueño desvía el flujo sanguíneo y puede alterar los procesos de drenaje linfático nocturno.

Los hábitos de belleza que evitarán que despiertes con cara de almohada|Pexels: Hanna Pad

No hace un masaje linfático

Antes de acostarte realiza movimientos suaves desde el centro de la cara hacia las orejas y bajando por el cuello, para drenar antes de descansar.

No hidratarse bien

Beber agua durante el día es clave para evitar la retención de líquidos, pero evita tomar demasiada antes de ir a dormir para no sobrecargar a tu sistema renal.