El plantar árboles afuera de tu casa en México puede resultar contraproducente, ya que, en lugar de hacerle un bien al medio ambiente, puede afectar a tu bolsillo al ser acreedor de una multa. No obstante, hay 8 especies que no levantan banquetas y puedes tenerlas afuera sin problema, siempre y cuando les brindes el mantenimiento adecuado. Estas son las 7 ideas de diseño para jardines grandes: desde el más minimalista hasta el más frondoso.

De acuerdo con un artículo del portal El Mañana, un ciudadano puede ser acreedor a una multa de hasta 6 mil pesos en caso de que el árbol afuera de su casa rompa una banqueta, aunque esta suma puede elevarse dependiendo de cada estado, ya que es considerado como una falta administrativa. Para evitarlo, planta estas especies de árboles, que le brindarán sombra a tu hogar en días calurosos. Este es el ejemplar que dejará tu casa oliendo super rico a cítricos durante esta primavera.

Los árboles que no rompen las banquetas afuera de tu casa

1. Mezquite: Uno de los árboles más abundantes en el norte de México y que es una buena opción para las zonas áridas y semiáridas.

8 árboles que NO levantan las banquetas de tu casa y puedes tenerlos afuera sin problema|Pinterest

2. Huizache: Es una especie resistente a los climas extremos y a la falta de agua. Llega a crecer hasta 6 m de altura y da flores muy aromáticas.

8 árboles que NO levantan las banquetas de tu casa y puedes tenerlos afuera sin problema|Pinterest

3. Pino de Monterrey: Es ideal para brindar sombra, ya que llega a alcanzar una altura de hasta 30 m. Eso sí, debes tener cuidado de que no dañe los cables de energía.

8 árboles que NO levantan las banquetas de tu casa y puedes tenerlos afuera sin problema|Pinterest

4. Cedro rojo: Es una buena opción para plantar en la calle, ya que sus raíces no son invasivas. Su follaje espeso ayuda a reducir el calor.

8 árboles que NO levantan las banquetas de tu casa y puedes tenerlos afuera sin problema|Pinterest

5. Palo verde: Es un árbol que llega a alcanzar una altura de 8 m y su crecimiento es super rápido. Es una maravilla en primavera debido a sus flores amarillas tan llamativas.

8 árboles que NO levantan las banquetas de tu casa y puedes tenerlos afuera sin problema|Pinterest

6. Fresno: Esta especie es frondosa, por lo que es una buena opción para dar sombra, sin la preocupación de que dañe la banqueta.

8 árboles que NO levantan las banquetas de tu casa y puedes tenerlos afuera sin problema|Pinterest

7. Álamo: Es un árbol ideal para plantar cerca de la casa, aunque su crecimiento es muy lento, por lo que es tiempo de poner manos a la obra de una vez.

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8. Júpiter: Esta especie de árbol es una maravilla en primavera-verano debido a sus hojas en tonos lila o rosa.