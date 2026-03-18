Es tiempo de poner manos a la obra para mejorar o remodelar tu jardín o jardines con estas 7 ideas de diseño para espacios grandes, desde el más minimalista hasta el más frondoso. Lo anterior, ya que será tu refugio en los días calurosos ahora con la entrada de la estación primavera-verano. En cambio, si tienes un patio, hazle cambios para que luzca como de telenovela con poco presupuesto.

De acuerdo con un artículo del portal Elle Decoration, hay diferentes estilos de jardines, como lo son los franceses, ingleses, mediterráneos y del sur, así como los zen. Cada uno de ellos tiene su encanto, pues puedes construir una piscina, una gran fuente o tener una cantidad inmensa de plantas, aunque solo una de ellas es recomendada para poner en el interior, ya que dejará tu casa oliendo super rico a cítricos durante esta primavera.

Las ideas de diseño para jardines grandes

1. Pared tropical: Puedes dejar una pared sola para llenarla de vida con múltiples plantas que sean óptimas para permanecer al aire libre.

7 ideas de diseño para jardines grandes: desde el más minimalista hasta el más frondoso|Pinterest

2. Silvestre: Deja que los árboles y plantas sigan su crecimiento al natural, aunque siempre frecuentarlos, para que tu jardín no luzca descuidado.

7 ideas de diseño para jardines grandes: desde el más minimalista hasta el más frondoso|Pinterest

3. Zen: Este estilo de jardín japonés utiliza elementos como piedras, arena, musgos o agua. Es un gran diseño para practicar la meditación y la serenidad.

7 ideas de diseño para jardines grandes: desde el más minimalista hasta el más frondoso|Pinterest

4. Desértico: Un jardín que es recomendado en las zonas donde el calor azota fuertemente. Se recomienda utilizar plantas que requieran poca agua.

7 ideas de diseño para jardines grandes: desde el más minimalista hasta el más frondoso|Pinterest

5. Tropical: Dale vida a tu jardín con plantas con colores intensos. Estas especies necesitan de clima cálido y húmedo.

7 ideas de diseño para jardines grandes: desde el más minimalista hasta el más frondoso|Pinterest

6. Mediterráneo: El jardín es perfecto para climas cálidos y soleados, que se caracteriza por tener plantas resistentes a la sequía como el romero, lavanda, olivo y tomillo.

7 ideas de diseño para jardines grandes: desde el más minimalista hasta el más frondoso|Pinterest

7. Comestible: En tu jardín puedes instalar un pequeño huerto con plantas comestibles, como lo son las hortalizas o las de condimentos, así como árboles frutales.