La planta que dejará toda tu casa oliendo super rico a cítricos esta primavera

En el mundo hay una planta con un aspecto poco común, que le dio el mote de cara de mono, debido a que la forma de su flor se asimila a la cara de este animal. Esta especie destaca sobre las demás porque deja la casa oliendo a cítricos durante la primavera. Conoce los 5 ejemplares que harán ver tu hogar elegante y caro: los puedes poner en cualquier rincón.

De acuerdo con un artículo del portal Interflora, la planta que deja oliendo rico la casa es la orquídea Drácula, ya que desprende una fragancia muy similar a las naranjas maduras, eliminando así los malos olores de la cocina o el baño. Conoce las 2 especies de interior que te ayudarán a descansar mejor si las pones en tu cuarto.

La orquídea Drácula es la planta que desprende una francia similar a las naranjas maduras.|Pinterest

Este tipo de orquídea es completamente diferente a los otros tipos de la misma especie, pues las Drácula aman el clima fresco, la humedad y la sombra, por lo que son ideales para mantener en el interior de un hogar y aportar con su rica fragancia.

Las características de la orquídea Drácula, planta que deja tu casa oliendo a cítricos

La cara de mono es una planta de origen tropical, pero a pesar de ello se puede cultivar en jardines o en el interior del hogar. Es preciso mencionar que la especie es exigente y requiere de muchos cuidados. Lo primordial que se debe saber es que necesita de mucha humedad, por lo que es preferible regarla constantemente.

La orquídea no requiere de mucha luz, por lo que es importante que no la expongas mucho tiempo al sol. Si la vas a cultivar en el jardín, procura que no reciba directamente los intensos rayos, pero si la vas a tener en el interior de tu hogar, no la coloques junto a una ventana.

Origen del nombre de la planta orquídea Drácula

La planta también es nombrada cara de mono, ya que su principal característica y por la que se le identifica son sus flores de colores entre marrón, rojo y amarillo, que asimilan a la cara de un animal de esta especie conocido como capuchino.

La orquídea se ganó el nombre de Drácula ya que la forma de sus flores también se asimila a los colmillos de un vampiro. Asimismo, porque la especie no requiere de tanta luz natural.