8 cortes de pelo que ayudan a equilibrar una frente amplia

Tener la frente amplia no es un problema, pero elegir el corte de cabello adecuado puede ayudar a crear una apariencia más equilibrada y armoniosa. La buena noticia es que existen estilos que suavizan visualmente esta zona del rostro sin necesidad de recurrir a cambios drásticos, además de aportar frescura, movimiento y personalidad al cabello .

La clave está en apostar por cortes que generen volumen en los laterales, incorporen capas estratégicas o incluyan flequillos que ayuden a distribuir mejor las proporciones faciales, según Glamour. De esta manera, la atención se dirige hacia los ojos, los pómulos o la mandíbula, creando un efecto visual mucho más favorecedor.

¿Cuáles son los cortes de pelo que ayudan a equilibrar la frente amplia?

Los flequillos son uno de los recursos más efectivos para equilibrar una frente amplia, ya que ayudan a reducir visualmente el espacio entre la línea del cabello y las cejas. Además, aportan un aire moderno, fresco y juvenil que favorece a distintos tipos de rostro. Pero no son el único corte:

1. Flequillo cortina: Este corte sigue siendo uno de los favoritos porque enmarca el rostro de forma natural y elegante. Su caída suave hacia los lados ayuda a disimular la amplitud de la frente sin endurecer las facciones, además de adaptarse a diferentes largos de cabello.

Su caída suave hacia los lados ayuda a disimular la amplitud de la frente sin endurecer las facciones, además de adaptarse a diferentes largos de cabello. 2. Bob con flequillo lateral: El clásico bob se convierte en un gran aliado cuando se combina con un flequillo largo peinado hacia un costado. Este efecto rompe la simetría del rostro y desvía la atención de la parte superior, creando una apariencia más equilibrada.

Este efecto rompe la simetría del rostro y desvía la atención de la parte superior, creando una apariencia más equilibrada. 3. Long bob con capas: Las capas estratégicas aportan movimiento y volumen alrededor de las mejillas, ayudando a armonizar las proporciones faciales. Además de favorecer a distintos tipos de cabello, este corte es versátil y fácil de mantener.

Además de favorecer a distintos tipos de cabello, este corte es versátil y fácil de mantener. 4. Shag moderno: El shag destaca por sus capas desenfadadas y su textura natural, dos características que ayudan a suavizar visualmente una frente prominente. También genera volumen en los laterales, aportando un efecto de mayor equilibrio al rostro.

Estos cortes de pelo te ayudarán a equilibrar la frente.|(ESPECIAL/Canva)

Según la plataforma especializada en belleza Byrdie, los cortes con capas y flequillos ligeros suelen ser una excelente opción para quienes desean equilibrar una frente amplia, ya que aportan dimensión al rostro y distribuyen mejor el volumen del cabello.



5. Pixie con flequillo largo: Lejos de lo que muchos imaginan, los cortes cortos también pueden resultar muy favorecedores para una frente amplia. Un pixie acompañado de un flequillo largo hacia adelante ayuda a suavizar la línea frontal del cabello y aporta un toque moderno.

Un pixie acompañado de un flequillo largo hacia adelante ayuda a suavizar la línea frontal del cabello y aporta un toque moderno. 6. Corte mariposa: El popular butterfly cut combina capas largas y mucho movimiento alrededor del rostro, creando un efecto visual que resta protagonismo a la frente. Además, aporta volumen y una apariencia ligera que favorece a distintos tipos de melena.

Además, aporta volumen y una apariencia ligera que favorece a distintos tipos de melena. 7. Melena midi ondulada: Las ondas generan volumen lateral de manera natural y ayudan a equilibrar las facciones sin necesidad de incorporar un flequillo. Este estilo también aporta frescura y un aspecto relajado que nunca pasa de moda.

Este estilo también aporta frescura y un aspecto relajado que nunca pasa de moda. 8. Flequillo recto y ligero: Se trata de una alternativa clásica que cubre parte de la frente sin aportar pesadez al rostro. Funciona especialmente bien en melenas largas o medias y puede adaptarse a diferentes estilos según el grosor del cabello.

Estos cortes de pelo equilirban la frente.|(ESPECIAL/CANVA)

¿Cómo saber cuál corte te queda mejor?

Elegir el corte de pelo adecuado puede transformar por completo la apariencia del rostro y resaltar tus mejores facciones, pero, ¿cómo sabes cuál te queda mejor? Más allá de las tendencias, lo importante es encontrar un estilo que se adapte a tu tipo de cabello, personalidad y forma de rostro para potenciar tu belleza natural con confianza. Lo principal es identificar cuál tu tipo de rostro y luego elegir el que más te guste.