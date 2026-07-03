Cómo enchinar las pestañas sin usar rizador para que queden naturales: paso a paso

Las tendencias de belleza más populares del 2026 apuestan principalmente por looks de acabado natural y que resalten las facciones del rostro de manera discreta. Y uno de los detalles que no se pueden dejar pasar, consiste simplemente en enchinar las pestañas para que la mirada luzca amplificada incluso sin tener un rizador especial y dejarlas listas para el maquillaje.

Por ejemplo, un aliado que nunca falla son las cucharas de metal, que por su forma curva son capaces de darle un rizo muy bonito a cada pestaña. El procedimiento es el siguiente: tomar una cuchara limpia, calentar un poco , colocar el borde curvo sobre el párpado superior y presionar suavemente las pestañas hacia arriba con el pulgar. Hay que mantener esta posición por al menos 10 segundos y prestar atención sobre todo a los laterales que suelen ser complicados.

La cuchara es buenísima para enchinar las pestañas con efecto natural|Canva

Cómo hacer que las pestañas duren rizadas por más tiempo: los 2 pasos que no pueden faltar en tu rutina

Limpia las pestañas . Si la duración del rizo es un problema para ti, puedes complementar la técnica de enchinar las pestañas con una buena aplicación de ríme l y prolongar este efecto en los ojos. Para presumir una mirada de impacto sin usar el enchinador tradicional, hay que tener el área de ojos lista, ya que lo ideal es que estén limpias y sin restos de productos que puedan alterar su forma o hasta maltratarla.



. Si la duración del rizo es un problema para ti, puedes complementar l y prolongar este efecto en los ojos. Para presumir una mirada de impacto sin usar el enchinador tradicional, hay que tener el área de ojos lista, ya que lo ideal es que estén limpias y sin restos de productos que puedan alterar su forma o hasta maltratarla. Elige el mejor rímel para un efecto natural y duradero. Una vez que están impecables y ya probaste con el secreto para enchinar las pestañas sin un rizador, lo siguiente es aplicar una máscara que brinde soporte y fijación para que no vuelvan a su forma original en todo el día. Las fórmulas más convenientes son las que vienen "a prueba de agua", pues su consistencia espesa funciona como una especie de fijador, según explica el portal especializado en belleza Beauty Lis.

¿Cuál es la forma correcta de poner el rímel para que las pestañas se vean rizadas todo el día?

La forma de distribuir las máscaras de pestañas también es importante y puede ayudar a potenciar el rizo conservando el efecto natural. De acuerdo con información del blog de Maybelline, el secreto está en aplicar cada capa del rímel con movimientos ascendentes para ampliar la mirada y con un ligero "zig zag" para que se vean más enchinadas de lo que realmente están, lo que además remarca el volumen y longitud.

Aplicar el rímel correctamente ayuda a que el rizo de las pestañas dure más tiempo|Freepik

El último paso en las rutinas de maquillajes para unas pestañas naturales sin rizador ni herramientas sofisticadas, es el quitar grumos y separar las partes que tengan exceso de producto. Esto es importante porque el efecto de enchinar las pestañas durará horas intacto ya que se estará previniendo la pesadez.